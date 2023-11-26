Спикер парламента Финляндии выступил в Раде на украинском языке — видео

Спикер парламента Финляндии Юсси Халла-ахо неожиданно для всех выразил свою речь в Верховной Раде полностью на украинском языке.
Спикер парламента Финляндии удивил украинских нардепов своей речью
Следует обратить внимание на то, что 25 ноября Халла-ахо выступал в парламенте вместе со спикерами в общей сложности шести стран ЕС и президентом Парламентской ассамблеи НАТО.
Неожиданно для всех он выразил речь полностью на украинском.
Юсси Халла-ахо напомнил о том, что Финляндия в 1939 году столкнулась с такой же имперской агрессией СССР, как сейчас Украина, поэтому его страна осознает, что действительно происходит и понимает боль и ужас украинцев.
По словам спикера, он разочарован, что даже после завершение "холодной войны" и распада СССР Россия не смогла измениться.
Финляндия будет помогать Украине столько, сколько потребуется
Юсси Халла-ахо обратил внимание на то, что героическое сопротивление Украины подтолкнуло и придало его стране смелости действовать. Вполне возможно, он имел в виду решение вступать в НАТО и военную помощь Украине.
По его словам, Хельсинки передали Украине уже 20 пакетов военной помощи и будут продолжать поддержку столько, сколько будет необходимо.
Кроме того, представитель парламента Финляндии не забыл обсудить вопрос Голодомора.
Как объяснил Юсси Халла-Ахо, финский парламент по формальным причинам никогда не выдает деклараций по историческим событиям, поскольку даже не имеет процедуры для этого.
Однако что важно понимать, недавно главы фракций с большинством депутатов подписали совместное заявление о том, что видят основания считать Голодомор геноцидом украинского народа со стороны советской власти.
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