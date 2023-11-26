Спикер парламента Финляндии выступил в Раде на украинском языке — видео

Спикер парламента Финляндии Юсси Халла-ахо неожиданно для всех выразил свою речь в Верховной Раде полностью на украинском языке.

Спикер парламента Финляндии удивил украинских нардепов своей речью

Следует обратить внимание на то, что 25 ноября Халла-ахо выступал в парламенте вместе со спикерами в общей сложности шести стран ЕС и президентом Парламентской ассамблеи НАТО.

Неожиданно для всех он выразил речь полностью на украинском.

Юсси Халла-ахо напомнил о том, что Финляндия в 1939 году столкнулась с такой же имперской агрессией СССР, как сейчас Украина, поэтому его страна осознает, что действительно происходит и понимает боль и ужас украинцев.

По словам спикера, он разочарован, что даже после завершение "холодной войны" и распада СССР Россия не смогла измениться.

Как тогда, так и сегодня она не уважает ни международное право, ни свои обязательства. Она не ценит жизнь ни своих, ни чужих. Она считает, что имеет право вето на выборы своих соседей, право вето даже на их существование. Россия уважает и понимает силу. На российский империализм следует ответить силой, – подчеркнул Халла-ахо. Поделиться

Who among world political leaders can make a speech in so perfect #Ukrainian? May be just a few. Here is the today's video of the Speaker of the Parliament of #Finland Jussi Halla-aho addressing the #Ukraine's Parliament in Ukrainian on the 90th anniversary of the Russian crime -… pic.twitter.com/eKM4bTfthG — Viktor Kovalenko (@MrKovalenko) November 25, 2023

Финляндия будет помогать Украине столько, сколько потребуется

Юсси Халла-ахо обратил внимание на то, что героическое сопротивление Украины подтолкнуло и придало его стране смелости действовать. Вполне возможно, он имел в виду решение вступать в НАТО и военную помощь Украине.

По его словам, Хельсинки передали Украине уже 20 пакетов военной помощи и будут продолжать поддержку столько, сколько будет необходимо.

Кроме того, представитель парламента Финляндии не забыл обсудить вопрос Голодомора.

Как объяснил Юсси Халла-Ахо, финский парламент по формальным причинам никогда не выдает деклараций по историческим событиям, поскольку даже не имеет процедуры для этого.

Однако что важно понимать, недавно главы фракций с большинством депутатов подписали совместное заявление о том, что видят основания считать Голодомор геноцидом украинского народа со стороны советской власти.