Шпионил за ПВО в Одессе — правоохранители задержали агента России

Служба безопасности задержала агента российских спецслужб, готовившего координаты для новой серии воздушных ударов РФ по Одессе. Среди потенциальных целей врага были запасные командные пункты и админздания Сил обороны.
Главные тезисы
- Агент российских спецслужб был задержан в Одессе за шпионаж по позициям ПВО и передачу координат радиолокационных станций ВСУ.
- Он устанавливал скрытые камеры для сбора информации о позициях украинских защитников и передавал данные своему российскому куратору через мессенджер.
- Задержанный 21-летний безработный был завербован оккупантами для осуществления шпионской деятельности в обмен на быстрый заработок на Телеграм-каналах.
СБУ задержала российского корректировщика в Одессе
Чтобы «пробить» украинскую ПВО во время атаки противника, агент пытался выявить и передать оккупантам координаты радиолокационных станций ВСУ.
Так, например, одну из них он замаскировал напротив центрального входа в админздание СБУ. Отснятые кадры агент «опрокидывал» с флешки видеоустройства на мобильный телефон, а дальше мессенджером — своему российскому куратору.
Контрразведка СБУ разоблачила злоумышленника, задокументировала его преступления и задержала. Одновременно Служба безопасности провела комплексные меры, чтобы обезопасить локацию сил обороны.
По данным следствия, российским агентом оказался 21-летний местный безработный, который хотел быстро заработать на Телеграмм-каналах. Там его завербовали оккупанты и поставили соответствующие задачи.
Во время обысков у задержанного изъяты видеокамеры с флэш-носителями, а также телефон и сим-карты, которые он периодически менял для конспирации связи с оккупантами.
На основании собранных улик следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).
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