США анонсировали масштабную военную помощь для Украины

Команда действующего американского лидера Джо Байден намерена передать Украине военную помощь на сумму 7,1 млрд долларов из запасов Минобороны США.
Главные тезисы
- Команда Байдена активно работает над разработкой и передачей больших пакетов военной помощи Украине.
- Заместитель представителя Пентагона заявила, что американское оборонное ведомство готово сделать все возможное для продолжения успешной борьбы Украины на поле боя.
- Минобороны США также планирует пополнять свои запасы.
Байден планирует передать больше помощи для Украины
С заявлением по этому поводу выступила заместитель представителя Пентагона Сабрина Сингх.
По ее словам, команда Джо Байдена активно работает над претворением в жизнь этого обещания и разрабатывает большие пакеты помощи, которые будут переданы Украине почти еженедельно.
Что известно о планах Пентагона
Как утверждает заместительница спикера Министерства обороны США, их команда будет продолжать пополнять свои запасы, поскольку не имеет права снижать уровень боеготовности Штатов.
Кроме того, Сабрина Сингх добавила, что американское оборонное ведомство сделает все возможное, чтобы Украина получила необходимые ресурсы для успешной борьбы на поле боя.
К слову, недавно стало известно, что Джо Байден планирует передать Украине более 500 ракет.
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