США анонсировали масштабную военную помощь для Украины

Байден планирует передать больше помощи для Украины

С заявлением по этому поводу выступила заместитель представителя Пентагона Сабрина Сингх.

Президент (Джо Байден — ред.) заявил, что он обязался предоставить Украине около 7,1 миллиарда долларов… до завершения своей каденции. Сабрина Сингх Заместительница представителя Пентагона

По ее словам, команда Джо Байдена активно работает над претворением в жизнь этого обещания и разрабатывает большие пакеты помощи, которые будут переданы Украине почти еженедельно.

Президент четко дал понять, что он намерен использовать все полномочия, предоставленные Конгрессом, и мы приложим все усилия, чтобы это произошло, — подчеркнула Сабрина Сингх. Поделиться

Что известно о планах Пентагона

Как утверждает заместительница спикера Министерства обороны США, их команда будет продолжать пополнять свои запасы, поскольку не имеет права снижать уровень боеготовности Штатов.

Кроме того, Сабрина Сингх добавила, что американское оборонное ведомство сделает все возможное, чтобы Украина получила необходимые ресурсы для успешной борьбы на поле боя.

Вы видели, что мы выпускаем большие пакеты (помощи — ред.), знаете, с самого начала, и вы видели, что мы выпускаем их фактически почти еженедельно. Поэтому я ожидаю, что в течение следующих месяцев этой администрации вы будете и дальше видеть эти пакеты, которые будут поступать из наших запасов, — добавила она. Поделиться

К слову, недавно стало известно, что Джо Байден планирует передать Украине более 500 ракет.