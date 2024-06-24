США объявят о новом пакете военной помощи Украине — подробности
Категория
Украина
Дата публикации

США объявят о новом пакете военной помощи Украине — подробности

США и Украина
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Источник:  online.ua

Соединенные Штаты готовят для Украины очередной пакет военной помощи.

Главные тезисы

  • Новый пакет помощи – значительный шаг в развитии обороноспособности Украины и поддержке ее суверенитета.
  • Снабжение оружия в рамках пакета помощи должно быть запущено уже через несколько часов после объявления.
  • Президент Джо Байден подписал законопроект в поддержку Украины в размере $61 млрд, который ранее не мог быть рассмотрен Конгрессом.
  • Пакет помощи включает в себя ракеты для ПВО, боеприпасы для РСЗО HIMARS, артиллерийские снаряды, бронетехнику и высокоточные авиационные боеприпасы.

США предоставит Украине военную помощь на 150 млн долл.

Об этом со ссылкой на американского чиновника сообщила корреспондентка "Голоса Америки" Карла Бэбб.

По словам Бэбб, уже завтра США "объявят о предоставлении Украине дополнительной военной помощи на сумму 150 млн долл.".

Остальные СМИ пока не подтверждали эту информацию.

Что известно о помощи США Украине

Президент США Джо Байден подписал законопроект, предусматривающий $61 млрд поддержки для Украины, который Палата представителей Конгресса до этого не могла рассмотреть несколько месяцев.

Сразу после подписания Байден заявил, что США начнут поставки оружия из следующего пакета помощи Украине в течение нескольких часов.

В Пентагоне сообщили, что в пакет помощи на 1 млрд долл. входят ракеты для ПВО, боеприпасы для РСЗО HIMARS, 155-мм артиллерийские снаряды, БМП Bradley, бронемашины Humvee, высокоточные авиационные боеприпасы и не только.

10 мая США объявили о новом пакете помощи Украине на 400 млн долл., в который вошли, в частности, боеприпасы для систем ПВО Patriot, NASAMS, дополнительные РСЗО HIMARS с боеприпасами, БМП Bradley, БТР M113 и прочее.

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