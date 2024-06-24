США объявят о новом пакете военной помощи Украине — подробности

США предоставит Украине военную помощь на 150 млн долл.

Об этом со ссылкой на американского чиновника сообщила корреспондентка "Голоса Америки" Карла Бэбб.

По словам Бэбб, уже завтра США "объявят о предоставлении Украине дополнительной военной помощи на сумму 150 млн долл.".

#BREAKING The US is expected to announce more military aid for #Ukraine valued at $150 million as soon as tomorrow, a U.S. official tells me — Carla Babb (@CarlaBabbVOA) June 24, 2024

Остальные СМИ пока не подтверждали эту информацию.

Что известно о помощи США Украине

Президент США Джо Байден подписал законопроект, предусматривающий $61 млрд поддержки для Украины, который Палата представителей Конгресса до этого не могла рассмотреть несколько месяцев.

Сразу после подписания Байден заявил, что США начнут поставки оружия из следующего пакета помощи Украине в течение нескольких часов.

В Пентагоне сообщили, что в пакет помощи на 1 млрд долл. входят ракеты для ПВО, боеприпасы для РСЗО HIMARS, 155-мм артиллерийские снаряды, БМП Bradley, бронемашины Humvee, высокоточные авиационные боеприпасы и не только.