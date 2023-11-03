США объявили о выделении пакета военной помощи Украине

США выделили Украине новый пакет военной помощи стоимостью 425 млн. долларов. Кроме этого, Украина получит дополнительно 300 млн долларов на усиление ПВО.
Что известно о новом пакете военной помощи от США
Также выделяется 300 миллионов долларов из средств Инициативы содействия безопасности Украины (USAI) для укрепления противовоздушной обороны Украины в долгосрочной перспективе.
Какое оружие необходимо украинским военным на юге Украины
По словам руководителя Объединенного прессцентра Сил обороны юга Натальи Гуменюк, боевые действия на юге Украины имеют определенные особенности и нуждаются в соответствующих вооружениях.
Она отметила, что наибольшие проблемы, особенно в Херсонской области, российские оккупанты наносят за счет атак управляемыми бомбами.
Она отметила, что украинские военные продолжают уничтожать потенциал преступной армии РФ на юге Украины посредством контрбатарейной борьбы и других мер.
В частности, за последние сутки, по словам военной, подразделениями ВСУ на этом направлении уничтожены 18 крупнокалиберных российских пушек, две реактивные системы залпового огня, два танка, бронетранспортер и еще 14 единиц автобронетанковой техники, две лодки и т.д.
Гуменюк также прокомментировала ночную атаку, которую враг нанес по югу Украины.
По ее данным, при попадании по территории инфраструктурного объекта в Одесской области существенных разрушений не произошло.
В то же время представительница Сил обороны юга отметила, что вражеские атаки могут стать более плотными из-за желания окупантов нанести украинцам как можно больше вреда, в частности в зимний период.
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