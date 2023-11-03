США объявили о выделении пакета военной помощи Украине
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США объявили о выделении пакета военной помощи Украине

Минобороны США
Джо Байден
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США выделили Украине новый пакет военной помощи стоимостью 425 млн. долларов. Кроме этого, Украина получит дополнительно 300 млн долларов на усиление ПВО.

Что известно о новом пакете военной помощи от США

Сегодня Министерство обороны (DoD) объявило о дополнительной помощи в сфере безопасности для удовлетворения критически важных потребностей Украины в области безопасности и обороны. Это включает сокращение помощи в сфере безопасности из запасов Министерства обороны на сумму до 125 миллионов долларов для удовлетворения неотложных боевых нужд Украины, - говорится в сообщении Минобороны США.

Также выделяется 300 миллионов долларов из средств Инициативы содействия безопасности Украины (USAI) для укрепления противовоздушной обороны Украины в долгосрочной перспективе.

Какое оружие необходимо украинским военным на юге Украины

По словам руководителя Объединенного прессцентра Сил обороны юга Натальи Гуменюк, боевые действия на юге Украины имеют определенные особенности и нуждаются в соответствующих вооружениях.

Учитывая особенность нашей зоны ответственности и линию фронта, которая проходит по реке Днепр, это, в первую очередь, расстояние. Мы говорим о необходимости дальнобойного, высокоточного оружия. Потому что на том берегу враг прячется за местным населением, а мы не можем промахнуться и навредить им. Мы стараемся уничтожать чисто позиции врага. Поэтому, чем больше мы будем иметь дальнобойное высокоточное оружие, тем результативнее будет наша работа, - объясняет Гуменюк.

Она отметила, что наибольшие проблемы, особенно в Херсонской области, российские оккупанты наносят за счет атак управляемыми бомбами.

Уничтожать их нецелесообразно. Уничтожать нужно тех, кто их выпускает. Итак, истребители, противоракетное, противовоздушное оружие дальнего боя – основное, что мы нуждаемся, – подчеркивает спикера ОСУВ “Юг”.

Она отметила, что украинские военные продолжают уничтожать потенциал преступной армии РФ на юге Украины посредством контрбатарейной борьбы и других мер.

В частности, за последние сутки, по словам военной, подразделениями ВСУ на этом направлении уничтожены 18 крупнокалиберных российских пушек, две реактивные системы залпового огня, два танка, бронетранспортер и еще 14 единиц автобронетанковой техники, две лодки и т.д.

Гуменюк также прокомментировала ночную атаку, которую враг нанес по югу Украины.

По ее данным, при попадании по территории инфраструктурного объекта в Одесской области существенных разрушений не произошло.

В то же время представительница Сил обороны юга отметила, что вражеские атаки могут стать более плотными из-за желания окупантов нанести украинцам как можно больше вреда, в частности в зимний период.

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