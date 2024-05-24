США объявили пакет помощи Украине на сумму около 300 млн дол. Что туда вошло

Соединенные Штаты Америки готовят пакет военной помощи для Украины почти на 300 млн долларов и его планируют выделить завтра.

США готовят новый пакет военной помощи для Украины

Отмечается, что Киев вовсю пытается сдержать наступление российских войск в Харьковской области, говорят два американских чиновника.

Это будет четвертый транш военной помощи Украине с тех пор, как в конце прошлого месяца Конгресс принял давно отложенный законопроект об иностранной помощи. Администрация Байдена пообещала обеспечить регулярные поставки оружия и как можно быстрее доставлять его на передовую.

По словам двух американских чиновников, в пакет входят высокомобильные артиллерийские ракетные системы (HIMARS), а также востребованы артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм. Они говорили на условиях анонимности, чтобы предоставить подробную информацию о пакете помощи публичному объявлению.

Помощь Украине от США

Это следует за ежемесячным собранием в понедельник около 50 руководителей оборонных ведомств из Европы и других стран, регулярно встречающихся, чтобы координировать оказание большей военной помощи Украине. На последней встрече Министр обороны Ллойд Остин заявил, что Украина переживает "момент вызова" из-за нового нападения России на Харьковщине. Он пообещал продолжать поставки оружия "неделю за неделей".

За месяц с тех пор, как президент Джо Байден подписал пакет иностранной помощи на сумму 95 миллиардов долларов, включавший около 61 миллиарда долларов для Украины, США объявили и начали отправлять почти 1,7 миллиарда долларов в виде оружия, изъятого из запасов Пентагона.

Также объявлено о выделении 6 миллиардов долларов в рамках Инициативы по содействию безопасности Украины. Это обеспечивает долгосрочные контракты с оборонной промышленностью и означает, что доставка оружия может занять много месяцев или лет.

Благодаря этому последнему пакету США уже предоставили Украине военную помощь на сумму около 51 миллиарда долларов после российского вторжения в феврале 2022 года.