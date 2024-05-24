США объявили пакет помощи Украине на сумму около 300 млн дол. Что туда вошло
Категория
Украина
Дата публикации

США объявили пакет помощи Украине на сумму около 300 млн дол. Что туда вошло

США
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Источник:  AP

Соединенные Штаты Америки готовят пакет военной помощи для Украины почти на 300 млн долларов и его планируют выделить завтра.

США готовят новый пакет военной помощи для Украины

Отмечается, что Киев вовсю пытается сдержать наступление российских войск в Харьковской области, говорят два американских чиновника.

Это будет четвертый транш военной помощи Украине с тех пор, как в конце прошлого месяца Конгресс принял давно отложенный законопроект об иностранной помощи. Администрация Байдена пообещала обеспечить регулярные поставки оружия и как можно быстрее доставлять его на передовую.

По словам двух американских чиновников, в пакет входят высокомобильные артиллерийские ракетные системы (HIMARS), а также востребованы артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм. Они говорили на условиях анонимности, чтобы предоставить подробную информацию о пакете помощи публичному объявлению.

Помощь Украине от США

Это следует за ежемесячным собранием в понедельник около 50 руководителей оборонных ведомств из Европы и других стран, регулярно встречающихся, чтобы координировать оказание большей военной помощи Украине. На последней встрече Министр обороны Ллойд Остин заявил, что Украина переживает "момент вызова" из-за нового нападения России на Харьковщине. Он пообещал продолжать поставки оружия "неделю за неделей".

За месяц с тех пор, как президент Джо Байден подписал пакет иностранной помощи на сумму 95 миллиардов долларов, включавший около 61 миллиарда долларов для Украины, США объявили и начали отправлять почти 1,7 миллиарда долларов в виде оружия, изъятого из запасов Пентагона.

Также объявлено о выделении 6 миллиардов долларов в рамках Инициативы по содействию безопасности Украины. Это обеспечивает долгосрочные контракты с оборонной промышленностью и означает, что доставка оружия может занять много месяцев или лет.

Благодаря этому последнему пакету США уже предоставили Украине военную помощь на сумму около 51 миллиарда долларов после российского вторжения в феврале 2022 года.

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