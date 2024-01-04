США планируют избавиться от сотен ATACMS вместо передачи Украине — Newsweek
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США планируют избавиться от сотен ATACMS вместо передачи Украине — Newsweek

Ракеты ATACMS
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США планируют утилизировать сотни установок ATACMS и ракет к ним, в которых истек срок годности, которые вместо этого могли быть переданы Украине в качестве военной помощи.

Что известно о намерениях США утилизировать сотни установок ATACMS

По информации журналистов, на ликвидацию старых установок ATACMS и ракет к ним планируется потратить немалые бюджетные средства.

Как отмечает эксспецсоветник Главнокомандующего ВСУ, генерала Валерия Залужного Дэниел Райс, ракеты и установки, которые намерены утилизировать американские власти, остаются действенным, высокоточным и легальным кассетным оружием.

Райс убежден, что США могли бы передать эти установки и ракеты Украине и не опасаться по истечении сроков годности.

Они работают. Любое оружие со временем заменяется на лучшее, более смертоносное, более экономически эффективное оружие. М39 добавляют дальности, точности и летальности, которых Украине не хватает без них, – отметил Райс.

Бывший командующий Силами США в Европе генерал в отставке Бен Ходжес отмечает, что все зависит от того, когда именно истек срок годности этих ракет и установок, ведь такое вооружение сохраняет боеспособность в течение многих лет после окончания срока годности.

Ходжес считает, что отказ США предоставить Украине эти установки и ракеты к ним будет вызван политическими мотивами, а не безопасными.

По словам научного сотрудника Международного института стратегических исследований по вопросам обороны и военного анализа на Ближнем Востоке Фабиана Хинца, ключевым в вопросе передачи ракет и установок с истекшим сроком годности является сохранение двигателя твердотопливной ракеты в надлежащем состоянии.

И срок хранения ATACMS может быть куда больше заявленного производителем.

При этом Дэниел Райс отмечает, что США планируют утилизировать десятки тысяч, которые могли быть переданы Украине и использованы с помощью пусковых установок HIMARS.

В частности, при наличии достаточного количества ракет М39, украинские военные могли бы уничтожить цепочки поставок оккупационной российской армии на юге Украины.

Они также могут получить цели в районе Азовского моря и нанести удар по ключевым объектам на оккупированной Россией территории.

В свою очередь Бен Ходжес отметил, что достать, например, до военных объектов РФ в Севастополе с помощью кассетного варианта этой ракеты не получится.

По его словам, Украине необходимо большее количество ATACMS, и нет никакой причины их не передавать.

При этом представитель Совета нацбезопасности США при Белом доме Джон Кирби отказался подтверждать или опровергать информацию о вероятной передаче Украине ракет и установок ATACMS с истекшим сроком годности.

Что известно о реакции аналитиков на решение властей США

По словам политического аналитика ОО "Итого для Украины" и сотрудника Атлантического совета Дага Кляйна, сообщения о намерениях США утилизировать сотни и тысячи старых ракет вместо рассмотрения возможности передачи Украине вызывают беспокойство.

В соцсети Х он обратился в различные комитеты в Конгрессе США, осуществляющие надзор за деятельностью администрации, чтобы этого не допустили.

Он призвал отправить ATACMS Украине сейчас, подчеркнув, что "у Белого дома закончились оправдания".

На это отреагировал и бывший министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.

Беззубая и беспозвоночная политика против России вырастила монстра. Сегодня платят кровью за задержку снабжения Украины столь необходимой дальнобойной артиллерии АTACMS, Taurus. Чего мы ждем? Создаем надежду на выживание агрессора? - подчеркнул Линкявичюс.

Заместитель директора Центра Евразии Атлантического совета Шелби Мегид в соцсети Х обратилась напрямую в Байден.

Она заявила, что уничтожение ATACMS "совершенно опасно и безумно, если это действительно произойдет".

Ну-ка, президент. Украинские дети умирают в своих домах, другие дрожат в бомбоубежищах и на станциях метро, а украинское руководство и правозащитники умоляют больше оружия и ATACMS, чтобы оградить свои общины от атак, - отметила Мегид.

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