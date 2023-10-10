США предлагают Израилю помощь в планировании специальных операций и разведывательную поддержку в рамках усилий по освобождению заложников ХАМАС.

США предлагают Израилю планирование спецопераций и разведку для освобождения заложников

Об этом сообщил неназванный представитель Министерства обороны.

По его словам, эта поддержка не предполагает присутствия американских войск на территории Израиля, а предоставляется в форме различных видов разведки и наблюдения.

Чиновник заявил, что поддержка будет включать помощь со стороны Центрального командования Вооруженных сил и Командования специальных операций США, а также Объединенного командования специальных операций (JSOC), военного командования, разрабатывающего тактику и планы специальных операций.

Эту тему также обсуждали во время состоявшегося на выходных телефонного разговора между министром обороны США Ллойдом Остином и его израильским коллегой Йоавом Галлантом, отметил представитель Пентагона.

После этого, сообщает CNN, Остин поручил команде JSOC "продвинуться вперед" в планировании и разведывательной поддержке израильских военных.

Израиль публично не сообщил, сколько заложников было захвачено в результате неожиданного нападения ХАМАС со стороны Газы, но официальные лица признали, что их количество значительно.

Соединенные Штаты Америки наращивают поставки средств противовоздушной обороны, боеприпасов и другой помощи в области безопасности, чтобы помочь Израилю защититься от нападения палестинских боевиков.

США отправили в Израиль средства ПВО и боеприпасы

По данным издания, Соединенные Штаты пока не уточняют объем запросов Израиля о помощи в сфере безопасности. Но официальный представитель обороны США рассказал, что Вашингтон связывается с оборонной промышленностью, чтобы ускорить выполнение ожидающих рассмотрения израильских заказов и рассматривает собственные запасы вооруженных сил, чтобы помочь Иерусалиму.

Самолеты уже взлетели. Мы наращиваем поддержку Израиля... Мы остаемся в постоянном контакте с нашими коллегами в Израиле, чтобы определить и поддержать их насущные требования, - сказал представитель США на условиях анонимности. Поделиться

Он добавил, что США в состоянии продолжать оказывать поддержку как Украине, так и Израилю.