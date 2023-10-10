США предлагают Израилю помощь в планировании специальных операций и разведывательную поддержку в рамках усилий по освобождению заложников ХАМАС.
США предлагают Израилю планирование спецопераций и разведку для освобождения заложников
Об этом сообщил неназванный представитель Министерства обороны.
По его словам, эта поддержка не предполагает присутствия американских войск на территории Израиля, а предоставляется в форме различных видов разведки и наблюдения.
Чиновник заявил, что поддержка будет включать помощь со стороны Центрального командования Вооруженных сил и Командования специальных операций США, а также Объединенного командования специальных операций (JSOC), военного командования, разрабатывающего тактику и планы специальных операций.
Эту тему также обсуждали во время состоявшегося на выходных телефонного разговора между министром обороны США Ллойдом Остином и его израильским коллегой Йоавом Галлантом, отметил представитель Пентагона.
После этого, сообщает CNN, Остин поручил команде JSOC "продвинуться вперед" в планировании и разведывательной поддержке израильских военных.
Израиль публично не сообщил, сколько заложников было захвачено в результате неожиданного нападения ХАМАС со стороны Газы, но официальные лица признали, что их количество значительно.
Соединенные Штаты Америки наращивают поставки средств противовоздушной обороны, боеприпасов и другой помощи в области безопасности, чтобы помочь Израилю защититься от нападения палестинских боевиков.
США отправили в Израиль средства ПВО и боеприпасы
По данным издания, Соединенные Штаты пока не уточняют объем запросов Израиля о помощи в сфере безопасности. Но официальный представитель обороны США рассказал, что Вашингтон связывается с оборонной промышленностью, чтобы ускорить выполнение ожидающих рассмотрения израильских заказов и рассматривает собственные запасы вооруженных сил, чтобы помочь Иерусалиму.
Он добавил, что США в состоянии продолжать оказывать поддержку как Украине, так и Израилю.
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