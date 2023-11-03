США снизили объемы пакетов военной помощи Украине — The Guardian
Категория
Политика
Дата публикации

США снизили объемы пакетов военной помощи Украине — The Guardian

Джо Байден
Читати українською
Источник:  The Guardian

США начали передавать Украине меньшие по объемам пакеты военной помощи, пытаясь растянуть поддержку из-за кризиса в Конгрессе и неопределенности вопроса дальнейшей военной поддержки.

Белый дом растягивает военную поддержку Украины на больший срок

По информации журналистов издания, представители Белого дома признали, что из-за кризиса в Конгрессе по поводу вопроса дальнейшей военной поддержки Украины намерены высылать Киеву меньшие по объемам пакеты помощи с целью растянуть поддержку на максимально длительный срок.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что намерение состоит в том, чтобы продлить поддержку Украины как можно дольше, пока Конгресс обсуждает новую помощь.

Что известно о последнем пакете военной помощи Украине от США

В Минобороны США объявили о выделении Украине нового пакета военной помощи на общую сумму в 425 млн. долларов.

В частности, в новый пакет войдут дополнительные боеприпасы для HIMARS, NASAMS, артснаряды калибров 155 мм и 105 мм и другие вооружения.

Пентагон объявил о новой помощи ВСУ по имеющимся запасам Минобороны до 125 млн долларов и помощи на 300 млн долларов в долгосрочной перспективе – по программе USAI, которая предусматривает не передачу Украине готовых ресурсов, а заказ у производителей.

В пакет на $125 млн войдут:

  • дополнительные боеприпасы для систем NASAMS;

  • дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем HIMARS;

  • артиллерийские снаряды калибров 155 и 105 мм;

  • ракеты с трубчатым запуском, оптическим отслеживанием и проводной наводкой (TOW);

  • противотанковые комплексы Javelin и АТ-4;

  • более 3 млн патронов к стрелковому оружию и гранатам;

  • взрывные боеприпасы для расчистки помех;

  • противопехотные боеприпасы M18A1 Claymore;

  • 12 грузовиков для перевозки тяжелого оборудования;

  • снаряжение для холодной погоды;

  • запчасти, техническое обслуживание и другое полевое оборудование.

В рамках USAI Пентагон передаст Украине дополнительные боеприпасы с лазерной наводкой для борьбы с беспилотными авиационными системами.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
США готовят новый пакет военной помощи в Украине. Что о нем известно
Джо Байден
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
В Палате представителей США одобрили помощь Израилю без Украины. Байден обещал наложить вето
Конгресс США
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
США объявили о выделении пакета военной помощи Украине
Минобороны США
Джо Байден

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.