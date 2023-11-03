США снизили объемы пакетов военной помощи Украине — The Guardian

США начали передавать Украине меньшие по объемам пакеты военной помощи, пытаясь растянуть поддержку из-за кризиса в Конгрессе и неопределенности вопроса дальнейшей военной поддержки.
Белый дом растягивает военную поддержку Украины на больший срок
По информации журналистов издания, представители Белого дома признали, что из-за кризиса в Конгрессе по поводу вопроса дальнейшей военной поддержки Украины намерены высылать Киеву меньшие по объемам пакеты помощи с целью растянуть поддержку на максимально длительный срок.
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что намерение состоит в том, чтобы продлить поддержку Украины как можно дольше, пока Конгресс обсуждает новую помощь.
Что известно о последнем пакете военной помощи Украине от США
В Минобороны США объявили о выделении Украине нового пакета военной помощи на общую сумму в 425 млн. долларов.
В частности, в новый пакет войдут дополнительные боеприпасы для HIMARS, NASAMS, артснаряды калибров 155 мм и 105 мм и другие вооружения.
Пентагон объявил о новой помощи ВСУ по имеющимся запасам Минобороны до 125 млн долларов и помощи на 300 млн долларов в долгосрочной перспективе – по программе USAI, которая предусматривает не передачу Украине готовых ресурсов, а заказ у производителей.
В пакет на $125 млн войдут:
дополнительные боеприпасы для систем NASAMS;
дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем HIMARS;
артиллерийские снаряды калибров 155 и 105 мм;
ракеты с трубчатым запуском, оптическим отслеживанием и проводной наводкой (TOW);
противотанковые комплексы Javelin и АТ-4;
более 3 млн патронов к стрелковому оружию и гранатам;
взрывные боеприпасы для расчистки помех;
противопехотные боеприпасы M18A1 Claymore;
12 грузовиков для перевозки тяжелого оборудования;
снаряжение для холодной погоды;
запчасти, техническое обслуживание и другое полевое оборудование.
В рамках USAI Пентагон передаст Украине дополнительные боеприпасы с лазерной наводкой для борьбы с беспилотными авиационными системами.
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