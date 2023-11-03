США снизили объемы пакетов военной помощи Украине — The Guardian

США начали передавать Украине меньшие по объемам пакеты военной помощи, пытаясь растянуть поддержку из-за кризиса в Конгрессе и неопределенности вопроса дальнейшей военной поддержки.

Белый дом растягивает военную поддержку Украины на больший срок

По информации журналистов издания, представители Белого дома признали, что из-за кризиса в Конгрессе по поводу вопроса дальнейшей военной поддержки Украины намерены высылать Киеву меньшие по объемам пакеты помощи с целью растянуть поддержку на максимально длительный срок.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что намерение состоит в том, чтобы продлить поддержку Украины как можно дольше, пока Конгресс обсуждает новую помощь.

Что известно о последнем пакете военной помощи Украине от США

В Минобороны США объявили о выделении Украине нового пакета военной помощи на общую сумму в 425 млн. долларов.

В частности, в новый пакет войдут дополнительные боеприпасы для HIMARS, NASAMS, артснаряды калибров 155 мм и 105 мм и другие вооружения.

Пентагон объявил о новой помощи ВСУ по имеющимся запасам Минобороны до 125 млн долларов и помощи на 300 млн долларов в долгосрочной перспективе – по программе USAI, которая предусматривает не передачу Украине готовых ресурсов, а заказ у производителей.

В пакет на $125 млн войдут:

дополнительные боеприпасы для систем NASAMS;

дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем HIMARS;

артиллерийские снаряды калибров 155 и 105 мм;

ракеты с трубчатым запуском, оптическим отслеживанием и проводной наводкой (TOW);

противотанковые комплексы Javelin и АТ-4;

более 3 млн патронов к стрелковому оружию и гранатам;

взрывные боеприпасы для расчистки помех;

противопехотные боеприпасы M18A1 Claymore;

12 грузовиков для перевозки тяжелого оборудования;

снаряжение для холодной погоды;

запчасти, техническое обслуживание и другое полевое оборудование.

В рамках USAI Пентагон передаст Украине дополнительные боеприпасы с лазерной наводкой для борьбы с беспилотными авиационными системами.