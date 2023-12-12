США уже сегодня могут объявить о дополнительной помощи Украине

Представители Белого дома уже сегодня, 12 декабря, могут объявить о выделении дополнительной военной помощи Украине на сумму 200 млн долларов.

Что известно о новой военной помощи Украине от США

По словам журналистки издания Карлы Бэбб, объявление новой военной помощи в размере 200 млн долларов может состояться уже вечером 12 декабря.

Бэбб сообщила об этом со ссылкой на одного из представителей Белого дома.

Что известно о встрече Владимира Зеленского с представителями Конгресса США

Президент Владимир Зеленский провел встречу с представителями Сената США и обсудил ситуацию в Украине и неотложные потребности в сфере безопасности.

Дружественная, откровенная встреча в Сенате США, которая является важным подтверждением поддержки Украины в борьбе за независимость, свободу и демократию, - отметил Зеленский. Поделиться

Глава государства проинформировал сенаторов об актуальной безопасности и экономической ситуации в Украине, о важности сохранения жизненно необходимой поддержки со стороны США.

Ответил на вопросы. Благодарю лидера Демократической партии в Сенате Чака Шумера и лидера Республиканской партии в Сенате Митчу Макконнеллу за консолидацию двухпартийной поддержки нашего государства и людей, - подчеркнул президент. Поделиться

Что говорят в Минобороны Украины

По словам главы Минобороны Украины Рустема Умерова, визит президента Владимира Зеленского будет успешным в контексте решения вопроса сохранения военной поддержки со стороны Вашингтона.

Умеров напомнил, что США и западные партнеры Украины неоднократно подчеркивали устойчивую военную и экономически-политическую поддержку.

Во-первых, США и другие наши партнеры несколько десятков раз подтверждали, что будут поддерживать нас на долгосрочной основе. Никаких срочных вещей у нас с ними нет, у нас есть рабочие плановые визиты, – отметил глава Минобороны. Поделиться

Он подчеркнул, что по результатам встречи Зеленского с главой Пентагона Ллойдом Остином было четко дано понять, что военно-техническая, материальная и финансовая поддержка Киева со стороны Вашингтона будет сохранена.

В этом плане также рабочий визит Зеленского будет продуктивным, потому что визит Байдена и других коллег. Здесь никаких вопросов, что-то срочное, что-то произошло, я не вижу, – отмечает Умеров. Поделиться

В то же время министр высказался о попытках российских пропагандистов устроить информационные атаки и распространять фейки о якобы проблемах с поддержкой Украины партнерами.

К сожалению, я вижу другие отрицательные вещи. Всегда все воспринимается как измена и россияне делают это намеренно. Они хотят показать, что партнеры не поддерживают нас, что ссоры, что это непродуктивно. Это все ложь и пропаганда, поэтому прошу быть внимательными, - подчеркнул Умеров. Поделиться

Глава МОУ отметил, что Штаты и другие страны-партнеры "ни разу не сомневались, что будут продолжать поддержку".