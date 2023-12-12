США уже сегодня могут объявить о дополнительной помощи Украине

Представители Белого дома уже сегодня, 12 декабря, могут объявить о выделении дополнительной военной помощи Украине на сумму 200 млн долларов.
Что известно о новой военной помощи Украине от США
По словам журналистки издания Карлы Бэбб, объявление новой военной помощи в размере 200 млн долларов может состояться уже вечером 12 декабря.
Бэбб сообщила об этом со ссылкой на одного из представителей Белого дома.
Что известно о встрече Владимира Зеленского с представителями Конгресса США
Президент Владимир Зеленский провел встречу с представителями Сената США и обсудил ситуацию в Украине и неотложные потребности в сфере безопасности.
Глава государства проинформировал сенаторов об актуальной безопасности и экономической ситуации в Украине, о важности сохранения жизненно необходимой поддержки со стороны США.
Что говорят в Минобороны Украины
По словам главы Минобороны Украины Рустема Умерова, визит президента Владимира Зеленского будет успешным в контексте решения вопроса сохранения военной поддержки со стороны Вашингтона.
Умеров напомнил, что США и западные партнеры Украины неоднократно подчеркивали устойчивую военную и экономически-политическую поддержку.
Он подчеркнул, что по результатам встречи Зеленского с главой Пентагона Ллойдом Остином было четко дано понять, что военно-техническая, материальная и финансовая поддержка Киева со стороны Вашингтона будет сохранена.
В то же время министр высказался о попытках российских пропагандистов устроить информационные атаки и распространять фейки о якобы проблемах с поддержкой Украины партнерами.
Глава МОУ отметил, что Штаты и другие страны-партнеры "ни разу не сомневались, что будут продолжать поддержку".
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