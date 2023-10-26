Стала известна дата рассмотрения заявки Украины на членство в ЕС

Когда ЕС рассмотрит заявку Украины на членство

Исполнительные власти Европейского союза намерены представить 8 ноября оценку прогресса, достигнутого Украиной в ее заявке на членство.

Оценка будет представлена в ежегодном отчете Европейской комиссии, базирующемся в Брюсселе, где подробно будет описано, насколько страны, желающие присоединиться к блоку из 27 стран, продвинулись в выполнении необходимых экономических, правовых и других критериев.

Отмечается, что во время саммита лидеров ЕС 14-15 декабря будет принято решение о начале официальных переговоров о членстве Украины в ЕС, являющемся одним из главных приоритетов для Украины, в то время как идет война с Россией.

Ожидается, что Украина получит положительную рекомендацию, возможно, в дополнительных условиях, связанных с борьбой со взяточничеством и правами меньшинств. Последний вопрос подняла Венгрия.

Что известно о вступлении Украины в ЕС

Украина получила статус кандидата на вступление в ЕС еще в прошлом году. Теперь государство должно выполнить ряд условий для того, чтобы стать полноправным членом блока.

По состоянию на конец июня Украина выполнила два из семи условий, необходимых для начала переговоров, а в конце сентября премьер-министр Денис Шмигаль сообщил, что государство завершает выполнение всех рекомендаций Еврокомиссии на правительственном уровне.

Президент Владимир Зеленский и украинское правительство рассчитывали на положительный отчет Еврокомиссии и рекомендацию начать переговоры о вступлении уже в 2023 году.

Как известно, Еврокомиссия обнародует отчет о том, как хорошо Украина и другие претенденты на вступление в ЕС выполняют соответствующие условия. Это, по словам европейского чиновника, произойдет в ноябре.

Однако по данным издания Politico, ЕС, вероятно, до декабря этого года объявит о начале переговоров по членству Украины.

Politico отмечает, что до этого времени Украина может полностью не выполнить семь рекомендаций Еврокомиссии, от которых зависело начало переговоров о вступлении. Потому лидеры ЕС могут дать политический сигнал о согласии на переговоры, даже если их юридические рамки еще не будут окончательно сформированы.