Столтенберг намекнул на решение НАТО относительно Украины во время июльского саммита

27 июня в штаб-квартире НАТО началась встреча украинского лидера Владимира Зеленского и генсека НАТО Йенса Столтенберга, который завершает работу на этом посту.
Главные тезисы
- Ожидается, что на июльском саммите НАТО будут закреплены формулировки о необратимости евроатлантического курса Украины.
- Зеленский и Стефанишина акцентировали внимание на конкретных действиях для поддержки Украины в ее борьбе против РФ.
- Украина вместе с союзниками готовит пакет решений для усиления обороноспособности страны во время предстоящего саммита НАТО.
Что известно о переговорах Зеленского и Столтенберга
В центре переговоров сторон — предстоящий саммит НАТО в Вашингтоне.
По убеждению генсека, союзники согласятся с тем, чтобы Альянс взял на себя лидерство в координации предоставления западной военной помощи Украине.
Кроме того, сообщается, что Йенс Столтенберг выступил с предложением относительно долгосрочного финансового обещания, чтобы предоставить Украине больше прогнозируемости помощи, которую она получает.
Также генсек НАТО публично поздравил Владимира Зеленского и всех украинцев с подписанием соглашения о безопасности с ЕС и официальным запуском переговоров о вступлении в Евросоюз.
Встречу также прокомментировал президент Украины.
Чего Украине ждать от июльского саммита НАТО
Как утверждают представители Госдепа США, в настоящее время члены блока не обсуждают никакие формулировки по предстоящему коммюнике саммита НАТО в Вашингтоне.
Таким образом, официальный Вашингтон прокомментировал распространенные в прессе слухи о том, что в Альянсе продолжаются дискуссии о том, как будет сформулирован пункт о членстве Украины.
Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина рассчитывает на закрепление в решении Вашингтонского саммита НАТО формулировки о необратимости евроатлантического курса Украины.
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