Столтенберг намекнул на решение НАТО относительно Украины во время июльского саммита
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Столтенберг намекнул на решение НАТО относительно Украины во время июльского саммита

Владимир Зеленский
Столтенберг и Зеленский
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27 июня в штаб-квартире НАТО началась встреча украинского лидера Владимира Зеленского и генсека НАТО Йенса Столтенберга, который завершает работу на этом посту.

Главные тезисы

  • Ожидается, что на июльском саммите НАТО будут закреплены формулировки о необратимости евроатлантического курса Украины.
  • Зеленский и Стефанишина акцентировали внимание на конкретных действиях для поддержки Украины в ее борьбе против РФ.
  • Украина вместе с союзниками готовит пакет решений для усиления обороноспособности страны во время предстоящего саммита НАТО.

Что известно о переговорах Зеленского и Столтенберга

В центре переговоров сторон — предстоящий саммит НАТО в Вашингтоне.

Думаю, мы действительно на пути к очень позитивному саммиту для Украины и НАТО, — намекнул на решение членов блока Йенс Столтенберг.

По убеждению генсека, союзники согласятся с тем, чтобы Альянс взял на себя лидерство в координации предоставления западной военной помощи Украине.

Кроме того, сообщается, что Йенс Столтенберг выступил с предложением относительно долгосрочного финансового обещания, чтобы предоставить Украине больше прогнозируемости помощи, которую она получает.

Также генсек НАТО публично поздравил Владимира Зеленского и всех украинцев с подписанием соглашения о безопасности с ЕС и официальным запуском переговоров о вступлении в Евросоюз.

Встречу также прокомментировал президент Украины.

Спасибо Йенсу Столтенбергу за усилия по консолидации поддержки Украины со стороны союзников, в частности, усиление возможностей для защиты украинского неба.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Чего Украине ждать от июльского саммита НАТО

Как утверждают представители Госдепа США, в настоящее время члены блока не обсуждают никакие формулировки по предстоящему коммюнике саммита НАТО в Вашингтоне.

Таким образом, официальный Вашингтон прокомментировал распространенные в прессе слухи о том, что в Альянсе продолжаются дискуссии о том, как будет сформулирован пункт о членстве Украины.

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина рассчитывает на закрепление в решении Вашингтонского саммита НАТО формулировки о необратимости евроатлантического курса Украины.

Хотя, как страна, борющаяся за свое выживание третий год подряд, мы приоритизируем конкретные действия. Именно поэтому к саммиту НАТО в Вашингтоне вместе с союзниками готовим пакет решений, которые усилит обороноспособность Украины, — подчеркнула она.

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