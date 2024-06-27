Столтенберг намекнул на решение НАТО относительно Украины во время июльского саммита

27 июня в штаб-квартире НАТО началась встреча украинского лидера Владимира Зеленского и генсека НАТО Йенса Столтенберга, который завершает работу на этом посту.

Что известно о переговорах Зеленского и Столтенберга

В центре переговоров сторон — предстоящий саммит НАТО в Вашингтоне.

Думаю, мы действительно на пути к очень позитивному саммиту для Украины и НАТО, — намекнул на решение членов блока Йенс Столтенберг. Поделиться

По убеждению генсека, союзники согласятся с тем, чтобы Альянс взял на себя лидерство в координации предоставления западной военной помощи Украине.

Кроме того, сообщается, что Йенс Столтенберг выступил с предложением относительно долгосрочного финансового обещания, чтобы предоставить Украине больше прогнозируемости помощи, которую она получает.

Также генсек НАТО публично поздравил Владимира Зеленского и всех украинцев с подписанием соглашения о безопасности с ЕС и официальным запуском переговоров о вступлении в Евросоюз.

Встречу также прокомментировал президент Украины.

Спасибо Йенсу Столтенбергу за усилия по консолидации поддержки Украины со стороны союзников, в частности, усиление возможностей для защиты украинского неба. Владимир Зеленский Президент Украины

Чего Украине ждать от июльского саммита НАТО

Как утверждают представители Госдепа США, в настоящее время члены блока не обсуждают никакие формулировки по предстоящему коммюнике саммита НАТО в Вашингтоне.

Таким образом, официальный Вашингтон прокомментировал распространенные в прессе слухи о том, что в Альянсе продолжаются дискуссии о том, как будет сформулирован пункт о членстве Украины.

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина рассчитывает на закрепление в решении Вашингтонского саммита НАТО формулировки о необратимости евроатлантического курса Украины.