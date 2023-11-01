Сырский назвал главную цель наступления армии РФ на Купянском направлении

Российские войска не оставляют попыток захватить Купянск Харьковской области. При этом стратегических успехов у оккупантов в этом направлении нет.
Какова цель армии РФ на Купянском направлении
Командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский сообщил, что украинские военные дают достойный отпор российским оккупантам и срывают их попытки продвигаться вперед.
Как отметил Сырский, цель россиян ясна – они хотят снова оккупировать город.
Какая ситуация в районе Купянска
Напомним, что захватчики снова активизировались в этом районе в середине октября, но достичь какого-либо значительного прогресса им пока не удалось. Кроме вышеуказанной цели, армия РФ пытается помешать украинскому контрнаступлению на юге Украины.
В частности, 15 октября Сырский рассказывал, что российские войска начали интенсивно наступать на Купянско-Лиманском направлении с целью окружить Купянск.
По данным Генштаба ВСУ, последние сутки в зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка Харьковской области и Надежда Луганской области, где украинские защитники отбили более 10 атак противника.
Добавим, что впервые оккупанты пытались снова захватить этот город летом, но та попытка оказалась неудачной.
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