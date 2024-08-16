Сырский заявил о новых успехах ВСУ на Курщине
Категория
Украина
Дата публикации

Сырский заявил о новых успехах ВСУ на Курщине

Владимир Зеленский
Сырский
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Вооруженные силы Украины 16 августа продвинулись на расстояние от 1 до 3 километров в Курской области при контрнаступлении Сил обороны.

Главные тезисы

  • Вооруженные силы Украины под командованием Александра Сырского продвинулись на 1-3 километра в Курской области при контрнаступлении.
  • Главнокомандующий ВСУ сообщил об успешных наступательных операциях и контроле ситуации на линии фронта.
  • Сырский также доложил президенту о начале исполнения обязанностей коменданта Курской области генерал-майором ВСУ Москалевым.

Сырский доложил Зеленскому об успехах ВСУ на Курщине

По словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, войска наступательной группировки продолжают ведение боев.

Имеем продвижение по некоторым направлениям на расстояние от 1 до 3 километров в сторону противника. Вдоль всей линии фронта также продолжаются бои, в целом ситуация контролируется.

Александр Сырский

Александр Сырский

Главнокомандующий ВСУ

Он также доложил президенту Владимиру Зеленскому о том, что генерал-майор Эдуард Москалев уже приступил к исполнению обязанностей коменданта Курской области.

Продолжаем пополнять, сейчас идут бои в районе Малой Локни, я надеюсь, там будет взято много пленных.

Сырский доложил о ситуации в Судже

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что Силы обороны Украины завершили поиск и уничтожение противника в Судже Курской области.

Группировки сил обороны продолжают ведение наступательной операции на территории Курской области. С начала текущих суток войска продвинулись на отдельных направлениях от 1 до 2 километров.

Александр Сырский также подчеркнул, что был завершен поиск и уничтожение противника в населенном пункте Суджа.

Кроме того, как сообщил главнокомандующий ВСУ, украинские военные пленили еще более 100 пленных российских военных.

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