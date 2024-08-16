Сырский заявил о новых успехах ВСУ на Курщине

Вооруженные силы Украины 16 августа продвинулись на расстояние от 1 до 3 километров в Курской области при контрнаступлении Сил обороны.
Главные тезисы
- Вооруженные силы Украины под командованием Александра Сырского продвинулись на 1-3 километра в Курской области при контрнаступлении.
- Главнокомандующий ВСУ сообщил об успешных наступательных операциях и контроле ситуации на линии фронта.
- Сырский также доложил президенту о начале исполнения обязанностей коменданта Курской области генерал-майором ВСУ Москалевым.
Сырский доложил Зеленскому об успехах ВСУ на Курщине
По словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, войска наступательной группировки продолжают ведение боев.
Он также доложил президенту Владимиру Зеленскому о том, что генерал-майор Эдуард Москалев уже приступил к исполнению обязанностей коменданта Курской области.
Сырский доложил о ситуации в Судже
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что Силы обороны Украины завершили поиск и уничтожение противника в Судже Курской области.
Группировки сил обороны продолжают ведение наступательной операции на территории Курской области. С начала текущих суток войска продвинулись на отдельных направлениях от 1 до 2 километров.
Александр Сырский также подчеркнул, что был завершен поиск и уничтожение противника в населенном пункте Суджа.
Кроме того, как сообщил главнокомандующий ВСУ, украинские военные пленили еще более 100 пленных российских военных.
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