Сырский заявил об активизации российских штурмов в Сумской области

В приграничной зоне Сумской области продолжаются интенсивные боевые действия. Россияне пытаются выбить украинские войска из Курской области.
Главные тезисы
- Российские войска активизировали штурмы в Сумской области, пытаясь выбить украинские войска из Курской области.
- Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский обратил внимание на необходимость эффективной обороны и использования современных технологий военного искусства.
- Реализации плана агрессора мешают наши части сил обороны Украины, которые активно сопротивляются наступлению противника.
Россия активизировала штурмы в Сумской области — Сырский
Об этом сообщает главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
Оккупанты получили приказ от своего руководства выбить украинские войска с территории Курской области и захватить приграничные территории Сумщины.
Он отметил, что проводит свою работу именно на Сумском направлении для того, чтобы детально разобраться с положением дел в бригадах, ведущих там оборону. А также, чтобы помочь командирам в организации боевых действий и решить проблемные вопросы.
Главнокомандующий встретился и заслушал командиров, основных должностных лиц штабов бригад, начальников родов войск, на местах принял все необходимые решения по обеспечению боевых действий и пополнению запасов МТЗ и боеприпасов.
Были обсуждены перспективы развития и дальнейшего наращивания боевых возможностей войск. А также введение современных технологий и увеличение беспилотной составляющей в бригадах всех типов.
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