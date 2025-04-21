Сырский заявил об активизации российских штурмов в Сумской области
Категория
Украина
Дата публикации

Сырский заявил об активизации российских штурмов в Сумской области

Главнокомандующий ВС Украины
Сырский
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В приграничной зоне Сумской области продолжаются интенсивные боевые действия. Россияне пытаются выбить украинские войска из Курской области.

Главные тезисы

  • Российские войска активизировали штурмы в Сумской области, пытаясь выбить украинские войска из Курской области.
  • Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский обратил внимание на необходимость эффективной обороны и использования современных технологий военного искусства.
  • Реализации плана агрессора мешают наши части сил обороны Украины, которые активно сопротивляются наступлению противника.

Россия активизировала штурмы в Сумской области — Сырский

Об этом сообщает главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Оккупанты получили приказ от своего руководства выбить украинские войска с территории Курской области и захватить приграничные территории Сумщины.

Реализации плана агрессора мешают наши части сил обороны Украины, которые своими активными действиями в очередной раз сорвали наступление противника на этом направлении.

Александр Сырский

Александр Сырский

Главнокомандующий ВСУ

Он отметил, что проводит свою работу именно на Сумском направлении для того, чтобы детально разобраться с положением дел в бригадах, ведущих там оборону. А также, чтобы помочь командирам в организации боевых действий и решить проблемные вопросы.

Главнокомандующий встретился и заслушал командиров, основных должностных лиц штабов бригад, начальников родов войск, на местах принял все необходимые решения по обеспечению боевых действий и пополнению запасов МТЗ и боеприпасов.

Были обсуждены перспективы развития и дальнейшего наращивания боевых возможностей войск. А также введение современных технологий и увеличение беспилотной составляющей в бригадах всех типов.

Только опережение противника в применении высокотехнологичных видов оружия, наращивании количества и качества роботизированных платформ и дистанционно управляемых модулей, внедрение искусственного интеллекта в вооружение позволит нам эффективно уничтожать силы численно превосходящего противника.

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