Тариф на электроэнергию в Украине могут повысить вдвое

Нардеп и член парламентского Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк официально подтвердил, что тариф на электроэнергию в Украине может составить почти 6 гривен.

Рост тарифа на электроэнергию в Украине. Что изменится

Депутат обратил внимание на то, что в случае резкого повышения цены крайне важно сохранить субсидирование для тех категорий лиц, у которых нет возможности платить такую цену.

Государство вместе с нашими партнерами должно в таком случае подставить плечо людям! Но мы должны понимать, что государство не может дотировать всех без исключения, – заявил Сергей Нагорняк. Поделиться

По его словам, либерализация тарифов позволит двум государственным компаниям перестать дотировать население и через год аккумулировать средства для начала достройки 3-го и 4-го энергоблоков Хмельницкой АЭС.

В то же время "Укргидроэнерго" сможет начать строительство Каневской ГАЭС мощностью 1000 МВт, стоимость которой оценивается в 1,2 млрд. долларов США. Поделиться

Что важно понимать, по состоянию на сегодняшний день стоимость электричества для населения составляет 2,64 грн/кВт-ч.

Тарифы на электроэнергию

Как уже упоминалось ранее, правительство Украины уже отменило запрет на прекращение предоставления жилищно-коммунальных услуг, начисление и взыскание неустойки (штрафов, пени) и задолженности по ЖКУ для населения в случае неуплаты.

По предварительным данным, начало отключений электроэнергии за долги стартует в ближайшие дни.