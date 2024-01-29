Тариф на электроэнергию в Украине могут повысить вдвое

Нардеп и член парламентского Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк официально подтвердил, что тариф на электроэнергию в Украине может составить почти 6 гривен.
Рост тарифа на электроэнергию в Украине. Что изменится
Депутат обратил внимание на то, что в случае резкого повышения цены крайне важно сохранить субсидирование для тех категорий лиц, у которых нет возможности платить такую цену.
По его словам, либерализация тарифов позволит двум государственным компаниям перестать дотировать население и через год аккумулировать средства для начала достройки 3-го и 4-го энергоблоков Хмельницкой АЭС.
Что важно понимать, по состоянию на сегодняшний день стоимость электричества для населения составляет 2,64 грн/кВт-ч.
Тарифы на электроэнергию
Как уже упоминалось ранее, правительство Украины уже отменило запрет на прекращение предоставления жилищно-коммунальных услуг, начисление и взыскание неустойки (штрафов, пени) и задолженности по ЖКУ для населения в случае неуплаты.
По предварительным данным, начало отключений электроэнергии за долги стартует в ближайшие дни.
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