Тариф на электроэнергию в Украине могут повысить вдвое
Категория
Экономика
Дата публикации

Тариф на электроэнергию в Украине могут повысить вдвое

свет
Read in English
Читати українською
Источник:  Телеграф

Нардеп и член парламентского Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк официально подтвердил, что тариф на электроэнергию в Украине может составить почти 6 гривен.

Рост тарифа на электроэнергию в Украине. Что изменится

Депутат обратил внимание на то, что в случае резкого повышения цены крайне важно сохранить субсидирование для тех категорий лиц, у которых нет возможности платить такую цену.

Государство вместе с нашими партнерами должно в таком случае подставить плечо людям! Но мы должны понимать, что государство не может дотировать всех без исключения, – заявил Сергей Нагорняк.

По его словам, либерализация тарифов позволит двум государственным компаниям перестать дотировать население и через год аккумулировать средства для начала достройки 3-го и 4-го энергоблоков Хмельницкой АЭС.

В то же время "Укргидроэнерго" сможет начать строительство Каневской ГАЭС мощностью 1000 МВт, стоимость которой оценивается в 1,2 млрд. долларов США.

Что важно понимать, по состоянию на сегодняшний день стоимость электричества для населения составляет 2,64 грн/кВт-ч.

Тарифы на электроэнергию

Как уже упоминалось ранее, правительство Украины уже отменило запрет на прекращение предоставления жилищно-коммунальных услуг, начисление и взыскание неустойки (штрафов, пени) и задолженности по ЖКУ для населения в случае неуплаты.

По предварительным данным, начало отключений электроэнергии за долги стартует в ближайшие дни.

За период полномасштабной войны с конца февраля 2022 года долги бытовых потребителей за электроэнергию выросли на 15 млрд грн. В прошлом году сумма долгов выросла примерно на 7,7 млрд грн.

Больше по теме

Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Сколько помощи получила Украина с начала полномасштабного вторжения РФ — данные Минфина
деньги
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
USAID передало Укрэнерго два высоковольтных автотрансформатора
USAID
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
В Киев прибыли американские инспекторы. Какова цель визита
В Украину посетили инспекторы от Пентагона, Госдепа и USAID

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.