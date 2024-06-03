Увлеченный россиянами Крым становится для них смертельной ловушкой, поскольку Украина может поразить любую цель на полуострове с помощью дальнобойных ракет ATACMS, чтобы совершить «важнейший актив» РФ обузой для диктатора Владимира Путина.
Крым становится смертельной ловушкой для оккупантов
Российский диктатор вложил огромные суммы в военную инфраструктуру Крыма и теперь вся она находится под угрозой, пишет издание.
Изоляция Крыма позволила оттеснить российские силы от южной Украины, говорит бывший советник министерства обороны Германии Нико Ланге.
Почему российские войска не могут скрыться в Крыму
Сейчас российские оккупанты больше не могут скрыться в Крыму. Благодаря спутниковой и воздушной разведке, предоставляемой Украине союзниками по НАТО, а также глубоким знанием территории и тайным силам на местах, «ничто не может двигаться в Крыму без ведома украинцев». С появлением ATACMS и активизацией использования БПЛА каждый квадратный метр полуострова находится в зоне досягаемости сил обороны Украины, пишет The Economist.
В то же время «хваленная и очень дорогая» российская система ПВО С-400 оказалась бесполезной в Крыму. Украина использует дроны-ловушки, чтобы заставить окупантов включить свои радары и раскрыть позиции. Данные немедленно передаются стартовым расчетам ATACMS, наносящим удары в течение шести минут.
Российская ПВО также уязвима для диверсий со стороны украинских спецназовцев, действующих на территории Крыма. The Economist подчеркивает, что каждая батарея С-400 стоит около 200 миллионов долларов и их нелегко заменить.
Более широкий стратегический успех украинской кампании в Крыму может произойти этим летом, когда к морю съедутся российские отдыхающие. Если же оккупационная власть закроет курорты, то Крым окончательно превратится в источник истощения российских ресурсов.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-