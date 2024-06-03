Увлеченный россиянами Крым становится для них смертельной ловушкой, поскольку Украина может поразить любую цель на полуострове с помощью дальнобойных ракет ATACMS, чтобы совершить «важнейший актив» РФ обузой для диктатора Владимира Путина.

Крым становится смертельной ловушкой для оккупантов

Российский диктатор вложил огромные суммы в военную инфраструктуру Крыма и теперь вся она находится под угрозой, пишет издание.

Крым — слабое место для России. Ей слишком многое нужно защищать, и для Украины это лучший способ оказывать реальное давление на Путина, чтобы добиться уступок в будущем, — говорится в материале. Поделиться

Изоляция Крыма позволила оттеснить российские силы от южной Украины, говорит бывший советник министерства обороны Германии Нико Ланге.

Почему российские войска не могут скрыться в Крыму

Сейчас российские оккупанты больше не могут скрыться в Крыму. Благодаря спутниковой и воздушной разведке, предоставляемой Украине союзниками по НАТО, а также глубоким знанием территории и тайным силам на местах, «ничто не может двигаться в Крыму без ведома украинцев». С появлением ATACMS и активизацией использования БПЛА каждый квадратный метр полуострова находится в зоне досягаемости сил обороны Украины, пишет The Economist.

В то же время «хваленная и очень дорогая» российская система ПВО С-400 оказалась бесполезной в Крыму. Украина использует дроны-ловушки, чтобы заставить окупантов включить свои радары и раскрыть позиции. Данные немедленно передаются стартовым расчетам ATACMS, наносящим удары в течение шести минут.

Российская ПВО также уязвима для диверсий со стороны украинских спецназовцев, действующих на территории Крыма. The Economist подчеркивает, что каждая батарея С-400 стоит около 200 миллионов долларов и их нелегко заменить.

Более широкий стратегический успех украинской кампании в Крыму может произойти этим летом, когда к морю съедутся российские отдыхающие. Если же оккупационная власть закроет курорты, то Крым окончательно превратится в источник истощения российских ресурсов.