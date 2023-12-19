The Telegraph узнало о тайном соглашении Украины и Британии
Категория
Политика
Дата публикации

The Telegraph узнало о тайном соглашении Украины и Британии

Украина и Британия
Читати українською
Источник:  The Telegraph

Согласно данным издания The Telegraph, официальные Киев и Лондон уже в скором времени планируют подписать 10-летний пакт о безопасности, в рамках которого Великобритания будет использовать свой военно-морской опыт, чтобы помочь Украине контролировать Черное море.

Украина и Британия подпишут тайное соглашение: что известно

Как удалось узнать журналистам от своих анонимных источников, предстоящий Меморандум о взаимопонимании будет гарантировать поддержку Украины на фоне ее войны с Россией.

Прежде всего речь идет о военной поддержке, которая будет сконцентрирована на военно-морских средствах, а также финансовой помощи и обмене разведданными.

Более того, этот документ будет содержать обещания послевоенных "гарантий безопасности", которые имеют целью сдержать страну-агрессорку, если она снова решится на нападение, включая усиление поставок оружия и санкций.

Британские официальные лица сообщили своим украинским коллегам, что в рамках планируемого Меморандума о взаимопонимании страна сосредоточится на укреплении морского потенциала Киева.

Что подтолкнуло Британию к новому соглашению с Украиной

Как отмечает издание The Telegraph, официальный Лондон до сих пор поражен действиями Украины в Черном море, ведь Киеву все-таки удалось прогнать российский флот.

На этом фоне стоит упомянуть, что значительный процент вооружения, которое использовали наши воины, в том числе ракеты Brimstone, ВСУ получили именно от Британии, которая до сих пор имеет один из самых мощных военно-морских флотов в мире.

Что также важно понимать, новое соглашение будет основываться на решении о том, что Британия вместе с Норвегией возглавят "Коалицию морских сил и средств", которая передаст Украине два тральщика Королевского флота Великобритании.

(Соглашение. – ред.) демонстрирует нашу приверженность поддержке Украины в борьбе… Оно также предусматривает гарантии оказания помощи в послевоенный период, если Россия снова нападет на Украину, – объясняет один из инсайдеров издания.

Больше по теме

Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Британия ввела санкции против российского "Новикомбанка"
Британия
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Великобритания может направить войска в Украину в случае катастрофического развития войны
Великобритания может направить войска в Украину в случае катастрофического развития войны
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Британия провела первую торговую миссию в Украине — что известно о соглашении
Минобороны Британии
Британия

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.