The Telegraph узнало о тайном соглашении Украины и Британии

Согласно данным издания The Telegraph, официальные Киев и Лондон уже в скором времени планируют подписать 10-летний пакт о безопасности, в рамках которого Великобритания будет использовать свой военно-морской опыт, чтобы помочь Украине контролировать Черное море.

Украина и Британия подпишут тайное соглашение: что известно

Как удалось узнать журналистам от своих анонимных источников, предстоящий Меморандум о взаимопонимании будет гарантировать поддержку Украины на фоне ее войны с Россией.

Прежде всего речь идет о военной поддержке, которая будет сконцентрирована на военно-морских средствах, а также финансовой помощи и обмене разведданными.

Более того, этот документ будет содержать обещания послевоенных "гарантий безопасности", которые имеют целью сдержать страну-агрессорку, если она снова решится на нападение, включая усиление поставок оружия и санкций.

Британские официальные лица сообщили своим украинским коллегам, что в рамках планируемого Меморандума о взаимопонимании страна сосредоточится на укреплении морского потенциала Киева. Поделиться

Что подтолкнуло Британию к новому соглашению с Украиной

Как отмечает издание The Telegraph, официальный Лондон до сих пор поражен действиями Украины в Черном море, ведь Киеву все-таки удалось прогнать российский флот.

На этом фоне стоит упомянуть, что значительный процент вооружения, которое использовали наши воины, в том числе ракеты Brimstone, ВСУ получили именно от Британии, которая до сих пор имеет один из самых мощных военно-морских флотов в мире.

Что также важно понимать, новое соглашение будет основываться на решении о том, что Британия вместе с Норвегией возглавят "Коалицию морских сил и средств", которая передаст Украине два тральщика Королевского флота Великобритании.