Трамп способен помочь Украине остановить Путина — Зеленский
Категория
Украина
Дата публикации

Трамп способен помочь Украине остановить Путина — Зеленский

Офис Президента Украины
Зеленский
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Президент Украины Владимир Зеленский заметил, что уже провел несколько разговоров с избранным президентом США Дональдом Трампом.

Главные тезисы

  • Президент Украины Владимир Зеленский верит, что Трамп может сыграть ключевую роль в прекращении войны с Россией.
  • Избранный президент США может оказать большое влияние на разрешение военного конфликта в Украине.

Трамп может быть решающим.

Будущий президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп может быть решающим в войне России против Украины и остановить российского диктатора Владимира Путина. Такое мнение высказал президент Украины Владимир Зеленский.

Трамп может быть решающим. Я думаю, для нас это самое главное. Он, его качества, они таковы. Он может быть решающим в этой войне. Он способен остановить Путина — справедливее сказать, помочь нам остановить Путина. Он может.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Зеленский заметил, что уже провел несколько разговоров с избранным президентом США. По его мнению, Трамп является "сильным и непредсказуемым".

Я хотел бы, чтобы непредсказуемость президента Трампа касалась, прежде всего, Российской Федерации. Я считаю, что он действительно хочет окончить войну. Я считаю, что это верно.

Президент добавил, что Трамп умеет побеждать и его победа на выборах в США была сильной, не было противоречивости.

Я думаю, именно такая победа над агрессией России нам и нужна. Пока у меня нет ни одного негативного момента от нашего общения.

Трамп и завершение войны РФ против Украины

Новоизбранный президент США Дональд Трамп еще во время предвыборной кампании не раз говорил о войне РФ против Украины, обещая остановить ее в течение 24 часов.

После победы на выборах риторика республиканца по этому вопросу ослабла. Он признал, что этот вопрос сложнее, чем он предполагал.

Ближний Восток — проблема, которую легче решить, чем происходящее с Россией и Украиной Количество погибших молодых солдат, лежащих на полях повсюду, впечатляет.

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