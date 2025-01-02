Трамп способен помочь Украине остановить Путина — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заметил, что уже провел несколько разговоров с избранным президентом США Дональдом Трампом.

Трамп может быть решающим.

Будущий президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп может быть решающим в войне России против Украины и остановить российского диктатора Владимира Путина. Такое мнение высказал президент Украины Владимир Зеленский.

Трамп может быть решающим. Я думаю, для нас это самое главное. Он, его качества, они таковы. Он может быть решающим в этой войне. Он способен остановить Путина — справедливее сказать, помочь нам остановить Путина. Он может. Владимир Зеленский Президент Украины

Зеленский заметил, что уже провел несколько разговоров с избранным президентом США. По его мнению, Трамп является "сильным и непредсказуемым".

Я хотел бы, чтобы непредсказуемость президента Трампа касалась, прежде всего, Российской Федерации. Я считаю, что он действительно хочет окончить войну. Я считаю, что это верно. Поделиться

Президент добавил, что Трамп умеет побеждать и его победа на выборах в США была сильной, не было противоречивости.

Я думаю, именно такая победа над агрессией России нам и нужна. Пока у меня нет ни одного негативного момента от нашего общения.

Трамп и завершение войны РФ против Украины

Новоизбранный президент США Дональд Трамп еще во время предвыборной кампании не раз говорил о войне РФ против Украины, обещая остановить ее в течение 24 часов.

После победы на выборах риторика республиканца по этому вопросу ослабла. Он признал, что этот вопрос сложнее, чем он предполагал.