Трамп способен помочь Украине остановить Путина — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заметил, что уже провел несколько разговоров с избранным президентом США Дональдом Трампом.
Главные тезисы
- Президент Украины Владимир Зеленский верит, что Трамп может сыграть ключевую роль в прекращении войны с Россией.
- Избранный президент США может оказать большое влияние на разрешение военного конфликта в Украине.
Трамп может быть решающим.
Будущий президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп может быть решающим в войне России против Украины и остановить российского диктатора Владимира Путина. Такое мнение высказал президент Украины Владимир Зеленский.
Зеленский заметил, что уже провел несколько разговоров с избранным президентом США. По его мнению, Трамп является "сильным и непредсказуемым".
Президент добавил, что Трамп умеет побеждать и его победа на выборах в США была сильной, не было противоречивости.
Я думаю, именно такая победа над агрессией России нам и нужна. Пока у меня нет ни одного негативного момента от нашего общения.
Трамп и завершение войны РФ против Украины
Новоизбранный президент США Дональд Трамп еще во время предвыборной кампании не раз говорил о войне РФ против Украины, обещая остановить ее в течение 24 часов.
После победы на выборах риторика республиканца по этому вопросу ослабла. Он признал, что этот вопрос сложнее, чем он предполагал.
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