Враг хотел создать свою "буферную зону" на нашей земле, но мы предотвратили это и начали возвращать войну туда, откуда она и пришла, — на российскую территорию. Я хочу особо отметить все наши подразделения, всех наших воинов, выполняющих боевые задания на Курщине: ребята, спасибо вам! Благодарю каждого и каждого, кто сражается на наиболее жестоких направлениях на Донетчине, всех, кто защищает Запорожье и Херсонщину. Благодарю каждого нашего воина, который уничтожает оккупанта и борется за Украину за жизнь. В этом году россияне заплатили высокую цену за войну против Украины, ведь наша армия и все наши Силы обороны и безопасности Украины уничтожили вражеской техники и живой силы врага больше, чем в любой из предыдущих лет войны, — подчеркнул главнокомандующий.