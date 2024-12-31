Третий год, как Россия пыталась взять Киев за 3 дня — Сырский обратился с новогодним поздравлением
Категория
Украина
Дата публикации

Третий год, как Россия пыталась взять Киев за 3 дня — Сырский обратился с новогодним поздравлением

Александр Сырский
Александр Сырский
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Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский обнародовал предновогоднее поздравление, отметив, что проходит третий год с момента, когда страна-агрессор Россия пыталась "взять Киев за 3 дня".

Главные тезисы

  • Украинские воины успешно защищают свою страну от российской агрессии уже 11 лет. 
  • Российские войска не смогли взять Киев за 3 дня благодаря героизму украинцев. 
  • Украина приближается к победе в 2025 году благодаря успешной защите своей независимости. 
  • Сырский выразил благодарность каждому воину, защищающему Украину, и призвал продолжать бороться за мир и победу. 
  • Пусть 2025 год станет временем реализации целей и победы в борьбе за независимость Украины. 

Сырский выступил с предновогодним поздравлением к украинцам

Подходит к концу уже одиннадцатый год российской агрессии против Украины. И третий год, как российские войска пытались "взять Киев за три дня", а некоторые уже хотели увидеть Украину стертой с политической карты мира, и наш народ — уничтоженным. Все они недооценили силу украинцев — нашего героического народа, которым можно только гордиться, — подчеркнул главком ВСУ.

Сырский подчеркнул, что украинским военным удалось остановить наступление российских окупантов в Харьковской области и недопустить захват врагом Сумской области.

Враг хотел создать свою "буферную зону" на нашей земле, но мы предотвратили это и начали возвращать войну туда, откуда она и пришла, — на российскую территорию. Я хочу особо отметить все наши подразделения, всех наших воинов, выполняющих боевые задания на Курщине: ребята, спасибо вам! Благодарю каждого и каждого, кто сражается на наиболее жестоких направлениях на Донетчине, всех, кто защищает Запорожье и Херсонщину. Благодарю каждого нашего воина, который уничтожает оккупанта и борется за Украину за жизнь. В этом году россияне заплатили высокую цену за войну против Украины, ведь наша армия и все наши Силы обороны и безопасности Украины уничтожили вражеской техники и живой силы врага больше, чем в любой из предыдущих лет войны, — подчеркнул главнокомандующий.

Украина приблизится к победе в 2025 году

Мы защищаем наше государство. Украина должна сохранить свою жизнь и независимость. И завоевать для себя честный мир. То, что Украина точно заслуживает. Никогда не забудем всех наших ребят, всех девушек, каждую и каждую, кто свою жизнь отдал ради Украины. Склоняю голову, уважая каждого воина, каждого павшего героя. Война диктует свои сложные реалии. Но ВЫ, украинские воины, ВАША храбрость и стойкость вдохновляют весь наш украинский народ и наполняют сердца украинцев верой. Должны побеждать. Должны сохранить Украину и независимость. Пусть 2025 год будет временем реализации нашей цели. Желаю всем нашим воинам и их родным здоровья, тепла, уюта и быстрой встречи у себя дома, с победой и в мире, подчеркнул главком ВСУ.

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