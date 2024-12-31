Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский обнародовал предновогоднее поздравление, отметив, что проходит третий год с момента, когда страна-агрессор Россия пыталась "взять Киев за 3 дня".
Главные тезисы
- Украинские воины успешно защищают свою страну от российской агрессии уже 11 лет.
- Российские войска не смогли взять Киев за 3 дня благодаря героизму украинцев.
- Украина приближается к победе в 2025 году благодаря успешной защите своей независимости.
- Сырский выразил благодарность каждому воину, защищающему Украину, и призвал продолжать бороться за мир и победу.
- Пусть 2025 год станет временем реализации целей и победы в борьбе за независимость Украины.
Сырский выступил с предновогодним поздравлением к украинцам
Сырский подчеркнул, что украинским военным удалось остановить наступление российских окупантов в Харьковской области и недопустить захват врагом Сумской области.
Украина приблизится к победе в 2025 году
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