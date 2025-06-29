Тревожная ситуация. Какую тайну NASA скрывало от человечества

После детальной проверки плана планетарной обороны стало известно, что человечество оказалось в действительно тревожной ситуации. Как оказалось, у Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) нет никакого конкретного плана для организации защиты Земли от угроз из космоса.
Главные тезисы
- NASA попало под шквал критики из-за своего бездействия.
- Ситуация усугубляется из-за решения команды Дональда Трампа.
NASA не знает, как защитить мир от угроз из космоса
Представителей СМИ шокировал тот факт, что в Координационном офисе планетарной обороны работает только один работник.
Это свидетельствует о крайне халатном подходе агентства к решению этой проблемы.
Многих экспертов беспокоит тот факт, что Управление координации планетарной обороны NASA (PDCO) до сих пор не смогло сформировать хотя бы один детальный план стратегии планетарной обороны.
По словам специалистов, оборонные усилия американского агентства обладают "неадекватной структурой управления и ресурсами" и действуют под "стратегическим прикрытием", а не под контролем.
Больше по теме
- Категория
- Наука и медицина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Наука и медицина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-