Тревожная ситуация. Какую тайну NASA скрывало от человечества
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Тревожная ситуация. Какую тайну NASA скрывало от человечества

NASA не знает, как защитить мир от угроз из космоса
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Источник:  online.ua

После детальной проверки плана планетарной обороны стало известно, что человечество оказалось в действительно тревожной ситуации. Как оказалось, у Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) нет никакого конкретного плана для организации защиты Земли от угроз из космоса.

Главные тезисы

  • NASA попало под шквал критики из-за своего бездействия.
  • Ситуация усугубляется из-за решения команды Дональда Трампа.

NASA не знает, как защитить мир от угроз из космоса

Представителей СМИ шокировал тот факт, что в Координационном офисе планетарной обороны работает только один работник.

Это свидетельствует о крайне халатном подходе агентства к решению этой проблемы.

Многих экспертов беспокоит тот факт, что Управление координации планетарной обороны NASA (PDCO) до сих пор не смогло сформировать хотя бы один детальный план стратегии планетарной обороны.

По словам специалистов, оборонные усилия американского агентства обладают "неадекватной структурой управления и ресурсами" и действуют под "стратегическим прикрытием", а не под контролем.

Эти замечания прозвучали на фоне запланированных администрацией президента США Дональда Трампа сокращений финансирования, из-за которых аэрокосмическое агентство перенесло запланированную миссию к астероиду Апофис, размером с небоскреб и пролетящему на расстоянии 32 тысяч км от Земли в 2029 году.

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