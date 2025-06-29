После детальной проверки плана планетарной обороны стало известно, что человечество оказалось в действительно тревожной ситуации. Как оказалось, у Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) нет никакого конкретного плана для организации защиты Земли от угроз из космоса.

NASA не знает, как защитить мир от угроз из космоса

Представителей СМИ шокировал тот факт, что в Координационном офисе планетарной обороны работает только один работник.

Это свидетельствует о крайне халатном подходе агентства к решению этой проблемы.

Многих экспертов беспокоит тот факт, что Управление координации планетарной обороны NASA (PDCO) до сих пор не смогло сформировать хотя бы один детальный план стратегии планетарной обороны.

По словам специалистов, оборонные усилия американского агентства обладают "неадекватной структурой управления и ресурсами" и действуют под "стратегическим прикрытием", а не под контролем.