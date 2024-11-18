Три человека погибли на Донеччине в результате российских обстрелов
Категория
Украина
Дата публикации

Три человека погибли на Донеччине в результате российских обстрелов

Вадим Филашкин / Донецкая ОВА
Донеччина
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3 человека погибли и 2 ранены в результате обстрелов армии РФ севера Донбасса 18 ноября.

Главные тезисы

  • Три человека стали жертвами российских обстрелов на Донеччине.
  • Российские войска совершили атаку со ствольной артиллерией, погубив троих и ранив двоих.
  • Донецкая областная прокуратура сообщила о трагедии и призвала принять меры предосторожности.

В Донецкой области погибли трое гражданских

Константиновку россияне обстреляли из ствольной артиллерии — там 2 человека погибли и 2 ранены, повреждены 2 многоэтажки и 2 автомобиля.

Еще одного человека россияне сегодня убили в Северске — город также подвергся артиллерийским обстрелам.

Не превращайте себя в мишени для россиян! Эвакуируйтесь своевременно!

Вадим Филашкин

Вадим Филашкин

Начальник Донецкой ОВА

Авиация РФ бомбила Константиновку

По данным Донецкой областной прокуратуры, в 15:40 российские войска сбросили две авиабомбы на Константиновку.

Оккупанты атаковали населенный пункт "ФАБ-250" с УМПК.

В зоне поражения оказалась жилая застройка. В результате обстрела телесные повреждения, несовместимые с жизнью, получил 38-летний местный житель. Кроме того, минно-взрывные травмы и контузию получили мужчина и две женщины в возрасте 55, 67 и 73 лет.

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