Три человека погибли на Донеччине в результате российских обстрелов

В зоне поражения оказалась жилая застройка. В результате обстрела телесные повреждения, несовместимые с жизнью, получил 38-летний местный житель. Кроме того, минно-взрывные травмы и контузию получили мужчина и две женщины в возрасте 55, 67 и 73 лет.