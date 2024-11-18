Три человека погибли на Донеччине в результате российских обстрелов

3 человека погибли и 2 ранены в результате обстрелов армии РФ севера Донбасса 18 ноября.
Главные тезисы
- Три человека стали жертвами российских обстрелов на Донеччине.
- Российские войска совершили атаку со ствольной артиллерией, погубив троих и ранив двоих.
- Донецкая областная прокуратура сообщила о трагедии и призвала принять меры предосторожности.
В Донецкой области погибли трое гражданских
Константиновку россияне обстреляли из ствольной артиллерии — там 2 человека погибли и 2 ранены, повреждены 2 многоэтажки и 2 автомобиля.
Еще одного человека россияне сегодня убили в Северске — город также подвергся артиллерийским обстрелам.
Авиация РФ бомбила Константиновку
По данным Донецкой областной прокуратуры, в 15:40 российские войска сбросили две авиабомбы на Константиновку.
Оккупанты атаковали населенный пункт "ФАБ-250" с УМПК.
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