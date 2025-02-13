Три направления фронта остаются самыми горячими — какие именно

Оперативная информация по состоянию на 16.00 13.02.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

Продолжают страдать от российских артиллерийских обстрелов приграничные районы Черниговщины, Сумщины и Харьковщины, в том числе пострадали населенные пункты Нововодмитровка, Карповичи, Бачевск, Стариковое, Возрожденское, Поповка, Ромашково, Сорокино, Кучеривка, Сергеевское.

Трижды враг атаковал наши позиции на Купянском направлении вблизи населенных пунктов Голубовка и Загрызово, украинские подразделения отразили все атаки.

На Лиманском направлении вражеские подразделения атаковали в районах населенных пунктов Грековка, Новолюбовка, Ямполевка и Колодец. С начала суток на этом направлении украинские воины уже отразили три вражеских атаки, сейчас продолжается еще одно боестолкновение.

На Краматорском направлении оккупанты пытались идти вперед четыре раза в районе Временного Яра, одно боестолкновение продолжается до сих пор. Авиация противника нанесла удары КАБами по Краматорскому району.