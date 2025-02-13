Три направления фронта остаются самыми горячими — какие именно

Противник не прекращает попыток продвигаться в глубину территории Украины. В настоящее время враг 72 раза атаковал позиции Сил обороны. Наиболее активно действует на Покровском, Торецком и Новопавловском направлениях.
Главные тезисы
- Вражеские атаки на Покровском, Торецком и Новопавловском направлениях продолжаются активно, украинские защитники успешно отражают напор вражеских сил.
- Российские артиллерийские обстрелы продолжаются в приграничных районах Черниговщины, Сумщины и Харьковщины, с пострадавшими населенными пунктами.
- На различных направлениях фронта украинские воины успешно отразили атаки противника, продолжается несколько боестолкновений.
Актуальная ситуация на фронте 13 февраля
Оперативная информация по состоянию на 16.00 13.02.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
Продолжают страдать от российских артиллерийских обстрелов приграничные районы Черниговщины, Сумщины и Харьковщины, в том числе пострадали населенные пункты Нововодмитровка, Карповичи, Бачевск, Стариковое, Возрожденское, Поповка, Ромашково, Сорокино, Кучеривка, Сергеевское.
Трижды враг атаковал наши позиции на Купянском направлении вблизи населенных пунктов Голубовка и Загрызово, украинские подразделения отразили все атаки.
На Лиманском направлении вражеские подразделения атаковали в районах населенных пунктов Грековка, Новолюбовка, Ямполевка и Колодец. С начала суток на этом направлении украинские воины уже отразили три вражеских атаки, сейчас продолжается еще одно боестолкновение.
На Краматорском направлении оккупанты пытались идти вперед четыре раза в районе Временного Яра, одно боестолкновение продолжается до сих пор. Авиация противника нанесла удары КАБами по Краматорскому району.
В настоящее время на Торецком направлении произошло 14 вражеских атак. Враг атакует в районах Щербиновки и Торецка. Наши защитники дают достойный отпор, сейчас продолжается шесть боестолкновений. От ударов российских бомб пострадали Константиновка и Иванополье.
Горячее сегодня на Покровском направлении: с начала суток оккупанты совершили уже 23 атаки на позиции наших защитников в районах населенных пунктов Сухая Балка, Тарасовка, Елизаветовка, Луч, Лисовка, Удачное, Успеновка, Запорожье, Андреевка и Дачное. Силы обороны, сдерживая враждебный напор, отразили 17 атак противника, шесть боестолкновений продолжаются до сих пор. Авиация захватчиков нанесла удары КАБами по Новопавловке, Покровску, Удачному и Зверевому.
На Новопавловском направлении захватчики восемь раз шли в наступление на позиции украинских войск в районе Зеленовки и в направлении Бурлацкого, четыре боестолкновения продолжаются до сих пор.
Враг нанес удары неуправляемыми авиационными ракетами по Новополю и Гуляйполю.
На Курщине наши защитники за сегодня отбили 12 атак захватчиков, четыре боестолкновения продолжается, кроме того, враг нанес 16 авиационных ударов, сбросив десять управляемых авиационных бомб, и совершил 234 обстрела.
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