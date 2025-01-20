Три украинские компании поставляли в РФ микрочипы для вооружения во время войны

Сотрудников украинской компании разоблачили в помощи Российской Федерации. Они продавали микрочипы для ракет и дронов.
Главные тезисы
- Трое сотрудников украинских компаний разоблачены в поставках микрочипов для вооружения в РФ во время войны.
- Сотрудники осуществляли поставки электронных компонентов в обход международных санкций, угрожая безопасности страны.
- Более 1,5 тысяч наименований микроэлектроники были переправлены в Россию на сумму около 500 тыс долл.
- Один из фигурантов уже задержан, в то время как другие находятся за границей и объявлены в розыск.
- Москва направляла часть доходов от теневой торговли на финансирование войны в Украине.
Во время войны торговали микрочипами из РФ
СБУ разоблачила трех сотрудников и основателя частного общества по факту пособничества государству-агрессору.
По данным следствия, они разработали план системных поставок в обход международных санкций из Украины в РФ электронных компонентов, которые используются для производства ракет и беспилотников.
В течение всего 2022-2023 годов участники "схемы" переправили в Россию более 1,5 тысяч наименований микроэлектроники на общую сумму около 500 тыс. дол.
В настоящее время один из фигурантов задержан, решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения.
СБУ задержала приспешников оккупантов
Служба безопасности Украины разоблачила менеджмент украинского холдинга и их сообщников, которые помогали Российской Федерации обходить санкции на экспорт энергоносителей и строить в Ростовской области завод по производству сжиженного газа.
По материалам дела, в течение 2023-2024 годов фигуранты участвовали в строительстве в Ростовской области России припортового завода по производству сжиженного газа. Изготовленную на этом предприятии продукцию загружали на танкеры «теневого флота РФ» и скрыто продавали в разных частях света.
По имеющимся данным, большую часть доходов, полученных от теневой торговли, Москва направляла на финансирование войны в Украине.
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