Три украинские компании поставляли в РФ микрочипы для вооружения во время войны
Категория
Украина
Дата публикации

Три украинские компании поставляли в РФ микрочипы для вооружения во время войны

СБУ
СБУ
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Сотрудников украинской компании разоблачили в помощи Российской Федерации. Они продавали микрочипы для ракет и дронов.

Главные тезисы

  • Трое сотрудников украинских компаний разоблачены в поставках микрочипов для вооружения в РФ во время войны.
  • Сотрудники осуществляли поставки электронных компонентов в обход международных санкций, угрожая безопасности страны.
  • Более 1,5 тысяч наименований микроэлектроники были переправлены в Россию на сумму около 500 тыс долл.
  • Один из фигурантов уже задержан, в то время как другие находятся за границей и объявлены в розыск.
  • Москва направляла часть доходов от теневой торговли на финансирование войны в Украине.

Во время войны торговали микрочипами из РФ

СБУ разоблачила трех сотрудников и основателя частного общества по факту пособничества государству-агрессору.

По данным следствия, они разработали план системных поставок в обход международных санкций из Украины в РФ электронных компонентов, которые используются для производства ракет и беспилотников.

В течение всего 2022-2023 годов участники "схемы" переправили в Россию более 1,5 тысяч наименований микроэлектроники на общую сумму около 500 тыс. дол.

В настоящее время один из фигурантов задержан, решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения.

Другим работникам компании, скрывающимся за границей, сообщено о подозрении заочно.

СБУ задержала приспешников оккупантов

Служба безопасности Украины разоблачила менеджмент украинского холдинга и их сообщников, которые помогали Российской Федерации обходить санкции на экспорт энергоносителей и строить в Ростовской области завод по производству сжиженного газа.

По материалам дела, в течение 2023-2024 годов фигуранты участвовали в строительстве в Ростовской области России припортового завода по производству сжиженного газа. Изготовленную на этом предприятии продукцию загружали на танкеры «теневого флота РФ» и скрыто продавали в разных частях света.

По имеющимся данным, большую часть доходов, полученных от теневой торговли, Москва направляла на финансирование войны в Украине.

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