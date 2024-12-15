Сложная ситуация. Как Зеленский оценивает развитие событий на фронте

Глава государства Владимир Зеленский оценил ситуацию в Курахово в Донецкой области как тяжелую, а также заявил о необходимости силы в Курской области, где продолжается операция Сил обороны Украины.

Зеленский рассказал о ситуации на поле боя

По словам президента, 15 декабря он выслушал доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Подробно обсуждали ситуацию на фронте и в районах проведения Курской операции.

Трудная ситуация на Покровском направлении и с Кураховым. Я благодарен всем подразделениям, которые уничтожают там оккупанта. Также благодарность нашим воинам на Курщине — там нужна сила, чтобы достичь правильных результатов для Украины, для украинцев — в дипломатии. Владимир Зеленский Президент Украины

Глава государства еще раз напомнил о том, что Украине нужен надежный и гарантированный мир.

Сырский раскрыл новые детали Курской операции

По словам главнокомандующего, командование украинской армии тщательно готовилось к проведению контрнаступления на вражеской территории.

Была у нас минимальная и максимальная задача. Конечно, мы учли опыт ведения Харьковской операции (в 2022 году — ред.). Это не преувеличение, мы действительно учитывали этот опыт, с учетом того, что и местность была похожа. Александр Сырский Главнокомандующий ВСУ

Сырский также добавил, что за 2 дня до начала наступления он объездил все подразделения, объяснил всем главную цель и пожелал украинским воинам успеха.

Согласно его данным, страна-агрессорка Россия очень тщательно готовила свою территорию к обороне.