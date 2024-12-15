Сложная ситуация. Как Зеленский оценивает развитие событий на фронте

Глава государства Владимир Зеленский оценил ситуацию в Курахово в Донецкой области как тяжелую, а также заявил о необходимости силы в Курской области, где продолжается операция Сил обороны Украины.
Главные тезисы
- Зеленский рассказал о докладе Сырского.
- Президент объяснил, что просто очень важно для Сил обороны Украины.
- Сырский раскрыл новые детали Курской операции.
Зеленский рассказал о ситуации на поле боя
По словам президента, 15 декабря он выслушал доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
Подробно обсуждали ситуацию на фронте и в районах проведения Курской операции.
Глава государства еще раз напомнил о том, что Украине нужен надежный и гарантированный мир.
Сырский раскрыл новые детали Курской операции
По словам главнокомандующего, командование украинской армии тщательно готовилось к проведению контрнаступления на вражеской территории.
Сырский также добавил, что за 2 дня до начала наступления он объездил все подразделения, объяснил всем главную цель и пожелал украинским воинам успеха.
Согласно его данным, страна-агрессорка Россия очень тщательно готовила свою территорию к обороне.
К примеру, в Курской области была мощная оборонительная линия, включая минные поля различной конфигурации, однако это не спасло россиян.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-