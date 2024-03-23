По информации западных журналистов, у ЕС есть возможность компенсировать Украине отсутствие помощи со стороны США, однако пока у европейских политиков не хватает воли для реализации этого.

Европейские политики до сих пор затрудняются с вопросом увеличения помощи Украине

В материале издания отмечается, что на саммите лидеров ЕС было согласовано решение о поиске новых путей финансирования помощи Украине.

При этом конкретные решения по выделению средств на помощь Украине так и не были приняты.

Авторы материала подчеркивают, что в целом страны ЕС выделили Украине больше денег, чем США.

Однако из полученных Украиной от ЕС 85 млрд долларов на военную помощь было назначено лишь 5,6 млрд. долларов.

Остальные — это гуманитарная (2,2 млрд долларов) и финансовая (77,1 млрд долларов) помощь.

По последним данным Всемирного банка, ВВП России составляет 2,24 трлн долларов по сравнению с 16,75 трлн долларов ЕС. На бумаге это означает, что Европа может гипотетически пережить Россию, если война станет войной экономического истощения. Или более грубо: да, у Европы действительно есть деньги, чтобы закрыть американскую бездну. Сложность заключается в том, как это работает политически, говорится в материале издания. Поделиться

Почему у ЕС нет единой позиции по помощи Украине

Авторы публикации подчеркивают, что все 27 стран-членов ЕС имеют свои взгляды на развязанную Россией преступную войну против Украины.

В частности, ряд стран пытается сохранять нейтралитет и отказывается оказывать военную помощь Украине, другие стремятся покупать оружие в США и отправлять его Украине, а некоторые хотят производить ее исключительно в пределах ЕС. Все это является причиной волокиты и длительных дискуссий.

В краткосрочной перспективе Украине срочно нужно оружие. Сможет ли Европа заполнить пустоту финансирования в Украине, которую покинул Вашингтон? Ответ — да, у Европы есть средства. Больше вопроса — есть ли у нее воля, — задают вопросы журналисты издания. Поделиться

В публикации подчеркивается, что на фоне такого масштабного кризиса безопасности как вторжение РФ в Украину только 18 из 32 стран НАТО подняли расходы на собственную оборону до 2% ВВП.