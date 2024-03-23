По информации западных журналистов, у ЕС есть возможность компенсировать Украине отсутствие помощи со стороны США, однако пока у европейских политиков не хватает воли для реализации этого.
Европейские политики до сих пор затрудняются с вопросом увеличения помощи Украине
В материале издания отмечается, что на саммите лидеров ЕС было согласовано решение о поиске новых путей финансирования помощи Украине.
При этом конкретные решения по выделению средств на помощь Украине так и не были приняты.
Авторы материала подчеркивают, что в целом страны ЕС выделили Украине больше денег, чем США.
Однако из полученных Украиной от ЕС 85 млрд долларов на военную помощь было назначено лишь 5,6 млрд. долларов.
Остальные — это гуманитарная (2,2 млрд долларов) и финансовая (77,1 млрд долларов) помощь.
Почему у ЕС нет единой позиции по помощи Украине
Авторы публикации подчеркивают, что все 27 стран-членов ЕС имеют свои взгляды на развязанную Россией преступную войну против Украины.
В частности, ряд стран пытается сохранять нейтралитет и отказывается оказывать военную помощь Украине, другие стремятся покупать оружие в США и отправлять его Украине, а некоторые хотят производить ее исключительно в пределах ЕС. Все это является причиной волокиты и длительных дискуссий.
В публикации подчеркивается, что на фоне такого масштабного кризиса безопасности как вторжение РФ в Украину только 18 из 32 стран НАТО подняли расходы на собственную оборону до 2% ВВП.
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