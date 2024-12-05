У ГУР поделились подробностями боевой миссии на севере Харьковщины

Разведчики рассказали детали операции по освобождению лесного массива в районе Липцев. Она проходила с мая по октябрь 2024 года.
Главные тезисы
- Боевая миссия на севере Харьковщины проводилась разведчиками ГУР с мая по октябрь 2024 года, совместно с НГУ и ВСУ.
- В рамках операции удалось уничтожить полк россиян, зачистить 400 га леса и захватить батальонный район обороны противника.
- Активная фаза операции проходила по тактике салями, при которой передовые отряды захватывали позиции противника.
У ГУР раскрыли детали боевой миссии вблизи Липцев
Выбивание врага с позиций усилиями подразделений активных действий ГУР МО Украины "Kraken", "Артан", Международный легион, Легион "Свобода России" совместно с бойцами НГУ и ВСУ заставило россиян отказаться от идеи прорываться в Харьков и обстреливать город из ствольной артиллерии.
После этого бойцы Международного легиона, а также "ЛСР" заводили на эти позиции собратьев из бригады "Хартия", и ударные кулаки ГУР снова шли вперед, штурмы и зачистки некоторых участков продолжались в среднем трое-четверосуток.
Потом где-то три дня надо было подтянуть силы, организовать логистику и определить следующие точки, по которым мы будем избивать. Разведывали обстановку, понимали, сколько сил и средств нам необходимо для выбивания противника, а потом снова несколько дней продвигались, — рассказал спецназовец разведки.
Повторное наступление РФ на Харьковщину
10 мая русские войска попытались прорвать границу Украины со стороны Харьковской области. Боевые действия распространились на район сел Липцы, Глубокое, Старица и города Волчанск.
Тогда ГУР удалось захватить батальонный район обороны противника, уничтожить три мотострелковых батальона, отряд "Шторм" и разведывательную роту 7-го отдельного мотострелкового полка 11-го армейского корпуса ВС РФ.
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