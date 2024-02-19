Минобороны США вынуждено самостоятельно финансировать операции по поддержке украинских военных, поскольку Конгресс не может одобрить запрос на дополнительное финансирование.

Сколько денег есть у Пентагона на финансирование помощи Украине

Отмечается, что в течение последних месяцев Минобороны США платило счета на сотни миллионов долларов в рамках операций по поддержке украинских военных.

Журналисты издания подчеркивают, что для дальнейшей военной поддержки Минобороны США придется привлекать средства из других военных программ.

В частности, с 3 октября 2023 года Минобороны США потратило на операции по поддержке Украины 430 млн долларов.

В материале издания указывается, что расходы включали проведение учений украинских военных, транспортировку техники и опрокидывание американских войск в Европу.

Указывается, что пока счета по расходам оплачивало командование армии Европы и Африки.

При отсутствии одобренного Конгрессом законопроекта о дополнительном финансировании Украины и бюджета на 2024 год командование имеет примерно 3 млрд долларов для оплаты оперативных расходов в размере 5 млрд долларов.

Речь идет не только об операциях по поддержке Украины, но и других операциях на территории Европы и Африки.

В случае, если Конгресс в течение ближайших месяцев не одобрит проект о дополнительном финансировании для Украины, американским военным придется принимать решения по привлечению средств по таким программам, как строительство казарм или стимулирование призыва на военную службу на фоне рекордно низкого набора персонала.

Если армия не будет получать средства из других источников, до конца мая в бюджете Армии Европы и Африки, который составляет примерно 3 миллиарда долларов, закончатся деньги для операций, связанных не только с Украиной, но и в других частях Европы и Африки, отметил один из американских военных чиновников. Поделиться

Как США продолжали поддержку Украины при отсутствии дополнительного финансирования

В материале издания отмечается, что при отсутствии одобренного Конгрессом дополнительно финансирование для Украины из средств Минобороны США финансируется подготовка украинских военных.

Представитель армии США в Европе и Африке полковник Мартин О'Доннелл сообщил CNN, что США обучают около 1,5 тыс. украинцев на полигоне Графенвер в Германии.

На территории США продолжается обучение украинских пилотов управлению истребителями F-16 на авиабазе Национальной гвардии Моррис в Аризоне.

Кроме обучения, к украинцам по-прежнему поступает техника по запасам США в рамках предыдущих пакетов президентского управления по сокращению штата (PDA), а также по вооружению и технике, закупленным на оборонно-промышленной базе в рамках Инициативы по содействию безопасности Украины (USAI).

По словам еще одного военного американского чиновника, сотни миллионов долларов, израсходованные Минобороны США в этом году, распределены на 3 категории.

В частности, речь идет о контрактах, поездках, транспортировке и поставках.

Отмечается, что расходы включают логистические расходы, обеспечение продуктами питания, обеспечение ключевым оборудованием, среди которого запасные части и горючее.

Все это предназначается не только для проходящих учения украинских военных, но и для американских инструкторов.

В 2024 финансовом году армия потратила 39,7 млн долларов на наземный транспорт.

Хотя часть расходов армии может быть пополнена за счет законопроекта о дополнительных расходах, обсуждаемого на Капитолийском холме, для службы крайне важно, чтобы Конгресс утвердил бюджет на 2024 финансовый год. В прошлом месяце законодатели одобрили законопроект о краткосрочном финансировании, чтобы правительство оставалось открытым до начала марта, - говорится в материале издания. Поделиться

Глава бюро Национальной гвардии генерал Дэниел Хокансон заявил журналистам, что агентству в конце концов потребуется больше ресурсов, если США намерены обучать больше украинских пилотов F-16.

У нас есть ресурсы для продолжения уже начатой учебы, и мы надеемся, что все эти люди завершат его позже в этом году, - отметил Хокансон. Поделиться

Однако если США захотят увеличить количество пилотов для обучения, тогда потребуются дополнительные средства.