У Украины есть реальный план действий на фронте — НАТО

Что известно о реализации Украиной плана в войне против РФ

По словам высокопоставленного чиновника НАТО, Украина успешно реализует детальный план ведения боевых действий, несмотря на определенный дефицит вооружений.

У украинцев есть план, и они его реализуют. Но это действительно очень трудно - воевать с россиянами даже с поддержкой, которую мероприятие оказывает Украине, - подчеркнул представитель Альянса. Поделиться

По его словам, украинцы делают невероятные вещи. В частности, за полтора года войны украинским военным удалось освободить около половины оккупированной российскими военными преступниками территории Украины.

У украинцев есть реально четкий план, как добиваться успеха, - подчеркнул представитель НАТО. Поделиться

Что говорят в Украине

По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, главы МИД стран-членов НАТО заверили, что у их государств нет усталости от развязанной Россией войны против Украины.

Мы все слышим одинаковые вопросы, но сегодня за закрытыми дверями я услышал и все это услышали и отметили категорическое "нет" любым намекам на усталость от войны. И не менее категорично "да" продолжению и увеличению поддержки Украины, - отметил Кулеба. Поделиться

Он подчеркнул, что главы МИД стран-членов НАТО не просто констатировали этот факт, а пообещали продление и увеличение военной помощи Украине.