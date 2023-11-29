У Украины есть реальный план действий на фронте — НАТО
Категория
Украина
Дата публикации

У Украины есть реальный план действий на фронте — НАТО

Артиллерия ВСУ
Читати українською
Источник:  РБК Украина

По словам высокопоставленного чиновника НАТО, военно-политическое руководство Украины имеет четкий и реальный план дальнейшего ведения боевых действий в развязанной Россией войне.

Что известно о реализации Украиной плана в войне против РФ

По словам высокопоставленного чиновника НАТО, Украина успешно реализует детальный план ведения боевых действий, несмотря на определенный дефицит вооружений.

У украинцев есть план, и они его реализуют. Но это действительно очень трудно - воевать с россиянами даже с поддержкой, которую мероприятие оказывает Украине, - подчеркнул представитель Альянса.

По его словам, украинцы делают невероятные вещи. В частности, за полтора года войны украинским военным удалось освободить около половины оккупированной российскими военными преступниками территории Украины.

У украинцев есть реально четкий план, как добиваться успеха, - подчеркнул представитель НАТО.

Что говорят в Украине

По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, главы МИД стран-членов НАТО заверили, что у их государств нет усталости от развязанной Россией войны против Украины.

Мы все слышим одинаковые вопросы, но сегодня за закрытыми дверями я услышал и все это услышали и отметили категорическое "нет" любым намекам на усталость от войны. И не менее категорично "да" продолжению и увеличению поддержки Украины, - отметил Кулеба.

Он подчеркнул, что главы МИД стран-членов НАТО не просто констатировали этот факт, а пообещали продление и увеличение военной помощи Украине.

Все в одинаковом информационном пространстве, и все министры почувствовали необходимость четко заявить, что ни о какой усталости от войны в их странах, их правительствах речь не идет и не может идти. И это было очень важно. Могли бы промолчать, но это был один из двух таких ключевых тезисов выступлений, которые я слышал, – подчеркнул Кулеба.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Это реальная угроза. Генсек НАТО выступил с новым экстренным предупреждением
Йенс Столтенберг
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Стартовало первое заседание Совета Украина – НАТО. Кулеба раскрыл подробности
МИД Украины
Дмитрий Кулеба
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Я поражен. Столтенберг объявил главное решение заседания Совета Украина – НАТО
НАТО
Йенс Столтенберг

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.