У Украины есть реальный план действий на фронте — НАТО

По словам высокопоставленного чиновника НАТО, военно-политическое руководство Украины имеет четкий и реальный план дальнейшего ведения боевых действий в развязанной Россией войне.
Что известно о реализации Украиной плана в войне против РФ
По словам высокопоставленного чиновника НАТО, Украина успешно реализует детальный план ведения боевых действий, несмотря на определенный дефицит вооружений.
По его словам, украинцы делают невероятные вещи. В частности, за полтора года войны украинским военным удалось освободить около половины оккупированной российскими военными преступниками территории Украины.
Что говорят в Украине
По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, главы МИД стран-членов НАТО заверили, что у их государств нет усталости от развязанной Россией войны против Украины.
Он подчеркнул, что главы МИД стран-членов НАТО не просто констатировали этот факт, а пообещали продление и увеличение военной помощи Украине.
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