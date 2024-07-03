Удар РФ КАБами по Харькову. Количество пострадавших значительно увеличилось

В результате очередных вражеских обстрелов Харькова 3 июля пострадали 14 человек, среди них — младенец.
Главные тезисы
- В результате ударов РФ по Харькову пострадали 14 человек, включая младенца, и было разрушено множество объектов инфраструктуры.
- Атаки КАБами вызвали серьезное беспокойство среди населения и требуют немедленного реагирования и усиления мер безопасности.
- На данный момент ведется расследование по факту нарушения Россией законов войны.
Число пострадавших в результате удара РФ по Харькову увеличилось
Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.
По данным следствия, 3 июля около 16:00 войска РФ нанесли трое авиаударов по Харькову. Один из ударов пришелся на открытую местность в окрестностях города, еще два — по жилой застройке Киевского района.
Прокуроры установили, что удары были нанесены УМПБ Д-30 (унифицированный межвидовой планирующий боеприпас, калибр 30 см) с н.п. Батрацкая дача Белгородской области РФ.
При процессуальном руководстве Киевской окружной прокуратуры г. Харькова начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
В результате удара РФ по Харькову пострадали 4 человека
О последствиях атаки рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Синегубов добавил, что сотрудники ГСЧС спасли из-под завалов ребенка.
На данный момент известно о четырех пострадавших. Мальчик 8 лет, 74-летняя женщина, 75-летний мужчина. Все госпитализированы. Еще одному 38-летнему мужчине была оказана помощь на месте.
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