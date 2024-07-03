Удар РФ КАБами по Харькову. Количество пострадавших значительно увеличилось

В результате очередных вражеских обстрелов Харькова 3 июля пострадали 14 человек, среди них — младенец.

Число пострадавших в результате удара РФ по Харькову увеличилось

Пострадали 14 человек, в том числе 8-летний мальчик и младенец, которому две недели. Повреждены частные жилые дома, многоэтажки, автомобили, почтовое здание, СТО, спортивный зал. Поделиться

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

По данным следствия, 3 июля около 16:00 войска РФ нанесли трое авиаударов по Харькову. Один из ударов пришелся на открытую местность в окрестностях города, еще два — по жилой застройке Киевского района.

Прокуроры установили, что удары были нанесены УМПБ Д-30 (унифицированный межвидовой планирующий боеприпас, калибр 30 см) с н.п. Батрацкая дача Белгородской области РФ.

При процессуальном руководстве Киевской окружной прокуратуры г. Харькова начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

В результате удара РФ по Харькову пострадали 4 человека

О последствиях атаки рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По предварительным данным, враг нанес по меньшей мере три удара КАБами. В результате атаки разрушены 2 частных дома. Поделиться

Синегубов добавил, что сотрудники ГСЧС спасли из-под завалов ребенка.

На данный момент известно о четырех пострадавших. Мальчик 8 лет, 74-летняя женщина, 75-летний мужчина. Все госпитализированы. Еще одному 38-летнему мужчине была оказана помощь на месте.