Украина частично достигла всех целей во время операции на Курщине
Категория
Украина
Дата публикации

Украина частично достигла всех целей во время операции на Курщине

Украина частично достигла всех целей во время операции на Курщине
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Источник:  The Wall Street Journal

Курская операция изменила нарратив о том, что Украина не способна противостоять военной силе России.

Главные тезисы

  • Украина частично достигла целей операции на Курщине, создав “буферную зону” и улучшив переговорные позиции.
  • Увеличение количества российских военнопленных в результате операции изменило динамику обмена пленными.
  • Под руководством Зеленского ВСУ успешно остановили операцию РФ на севере и предотвратили оккупацию Сумской области.
  • Участие бойцов “Азова” в обмене пленными стало более вероятным благодаря успехам операции на Курщине.
  • Президент Зеленский выразил уверенность в достижении всех поставленных Украиной целей в ходе операции.

Какие цели Украина частично достигла на Курщине

Как отмечает издание, хотя Зеленский заявил, что цель операции в Курске частично состоит в создании "буферной зоны", в Пентагоне остаются вопросы — планирует ли Украина расширять эту зону и как.

Кроме того, американские чиновники не уверены, сможет ли Украина удержать захваченную территорию.

По словам американских чиновников, украинская цель в Курске имеет три составляющие:

  1. Заставить Россию опрокинуть войска из восточных регионов Украины

  2. Взорвать риторику о поражении Украины на поле боя

  3. Улучшить переговорные позиции перед возможными мирными договоренностями.

Пока все три цели частично достигнуты, — сообщает издание.

Кроме того, одно из ключевых достижений операции в Курске — увеличение количества российских военнопленных, которых можно обменять.

Россия до сих пор удерживает гораздо больше пленных, чем Украина, но захват Киевом сотен российских военных в Курске изменил ситуацию в пользу паритета, пишет WSJ.

Издание также отмечает, что, по словам высокопоставленного представителя украинской разведки на встрече с родственниками пленных, шансы на обмен с привлечением бойцов "Азова" значительно выросли.

Зеленский о целях наступления ВСУ в Курщине

Операция непростая. Важно то, что она идет по нашему плану. Имеются важные результаты этой операции. Не обо всем могу говорить, — отметил глава государства.

Президент подчеркнул, что успешные боевые действия в Курщине позволили Украине пополнить обменный фонд.

Прежде всего, обменный фонд, он пополняется, это позитив. Второе — это остановка операции РФ на севере, превентивный удар. Наша операция выполнила эту задачу, — подчеркнул Зеленский.

Украинский лидер также подчеркнул, что наступление ВСУ в Курщине сорвало планы российских оккупантов по вторжению на территорию Сумской области.

Мы предотвратили окружение части Сумской области и желание оккупировать Сумы. Кто-то говорил, что мы разыгрываем это как карту для диалога. Мы не разыгрываем никакую карту, — подчеркнул президент.

Зеленский также отметил, что все поставленные Украиной цели будут достигнуты.

Что касается всех целей операции, я верю, что они все будут достигнуты. Их больше, чем я назвал публично, — добавил глава государства.

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