Украина частично достигла всех целей во время операции на Курщине

Курская операция изменила нарратив о том, что Украина не способна противостоять военной силе России.
Главные тезисы
- Украина частично достигла целей операции на Курщине, создав “буферную зону” и улучшив переговорные позиции.
- Увеличение количества российских военнопленных в результате операции изменило динамику обмена пленными.
- Под руководством Зеленского ВСУ успешно остановили операцию РФ на севере и предотвратили оккупацию Сумской области.
- Участие бойцов “Азова” в обмене пленными стало более вероятным благодаря успехам операции на Курщине.
- Президент Зеленский выразил уверенность в достижении всех поставленных Украиной целей в ходе операции.
Какие цели Украина частично достигла на Курщине
Как отмечает издание, хотя Зеленский заявил, что цель операции в Курске частично состоит в создании "буферной зоны", в Пентагоне остаются вопросы — планирует ли Украина расширять эту зону и как.
Кроме того, американские чиновники не уверены, сможет ли Украина удержать захваченную территорию.
По словам американских чиновников, украинская цель в Курске имеет три составляющие:
Заставить Россию опрокинуть войска из восточных регионов Украины
Взорвать риторику о поражении Украины на поле боя
Улучшить переговорные позиции перед возможными мирными договоренностями.
Кроме того, одно из ключевых достижений операции в Курске — увеличение количества российских военнопленных, которых можно обменять.
Россия до сих пор удерживает гораздо больше пленных, чем Украина, но захват Киевом сотен российских военных в Курске изменил ситуацию в пользу паритета, пишет WSJ.
Издание также отмечает, что, по словам высокопоставленного представителя украинской разведки на встрече с родственниками пленных, шансы на обмен с привлечением бойцов "Азова" значительно выросли.
Зеленский о целях наступления ВСУ в Курщине
Президент подчеркнул, что успешные боевые действия в Курщине позволили Украине пополнить обменный фонд.
Украинский лидер также подчеркнул, что наступление ВСУ в Курщине сорвало планы российских оккупантов по вторжению на территорию Сумской области.
Зеленский также отметил, что все поставленные Украиной цели будут достигнуты.
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