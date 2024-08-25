Украина частично достигла всех целей во время операции на Курщине

Курская операция изменила нарратив о том, что Украина не способна противостоять военной силе России.

Какие цели Украина частично достигла на Курщине

Как отмечает издание, хотя Зеленский заявил, что цель операции в Курске частично состоит в создании "буферной зоны", в Пентагоне остаются вопросы — планирует ли Украина расширять эту зону и как.

Кроме того, американские чиновники не уверены, сможет ли Украина удержать захваченную территорию.

По словам американских чиновников, украинская цель в Курске имеет три составляющие:

Заставить Россию опрокинуть войска из восточных регионов Украины Взорвать риторику о поражении Украины на поле боя Улучшить переговорные позиции перед возможными мирными договоренностями.

Пока все три цели частично достигнуты, — сообщает издание. Поделиться

Кроме того, одно из ключевых достижений операции в Курске — увеличение количества российских военнопленных, которых можно обменять.

Россия до сих пор удерживает гораздо больше пленных, чем Украина, но захват Киевом сотен российских военных в Курске изменил ситуацию в пользу паритета, пишет WSJ.

Издание также отмечает, что, по словам высокопоставленного представителя украинской разведки на встрече с родственниками пленных, шансы на обмен с привлечением бойцов "Азова" значительно выросли.

Зеленский о целях наступления ВСУ в Курщине

Операция непростая. Важно то, что она идет по нашему плану. Имеются важные результаты этой операции. Не обо всем могу говорить, — отметил глава государства. Поделиться

Президент подчеркнул, что успешные боевые действия в Курщине позволили Украине пополнить обменный фонд.

Прежде всего, обменный фонд, он пополняется, это позитив. Второе — это остановка операции РФ на севере, превентивный удар. Наша операция выполнила эту задачу, — подчеркнул Зеленский. Поделиться

Украинский лидер также подчеркнул, что наступление ВСУ в Курщине сорвало планы российских оккупантов по вторжению на территорию Сумской области.

Мы предотвратили окружение части Сумской области и желание оккупировать Сумы. Кто-то говорил, что мы разыгрываем это как карту для диалога. Мы не разыгрываем никакую карту, — подчеркнул президент. Поделиться

Зеленский также отметил, что все поставленные Украиной цели будут достигнуты.