Украина формирует новые бригады для наступления — Кулеба
Категория
Украина
Дата публикации

Украина формирует новые бригады для наступления — Кулеба

Дмитрий Кулеба
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Источник:  The Wall Street Journal

В Украине формируют новые бригады для дальнейшего проведения контрнаступательных операций и освобождения оккупированных Россией территорий.

Что известно о ситуации на фронте и стремлении Кремля добиться паузы в войне

По словам руководителя МИД Украины Дмитрия Кулебы в интервью журналистам издания, продолжающееся вооруженное сопротивление украинских военных агрессии преступной армии РФ снижает способность российских оккупационных войск для проведения перегруппировки.

Кулеба отметил, что из-за этого Кремль охотно воспользовался бы паузой в войне.

По убеждению руководителя МИДа, любое прекращение боевых действий позволит российским военным преступникам провести перегруппировку и подготовиться к дальнейшей агрессии против Украины.

Единственным результатом будет то, что Россия избавится от потерь и проблем, с которыми она столкнулась в Украине, и совершит новое нападение, - объясняет министр.

Кулеба подчеркнул, что сейчас проходит подготовка подразделений и частей к новым контрнаступательным и оборонным операциям.

Мы настраиваем наши бригады на новые контрнаступательные и оборонные операции, – подчеркнул глава МИД.

Что известно об обеспокоенности Запада перспективами развязанной Кремлем войны против Украины

В материале издания отмечается, что позиция Дмитрия Кулебы озвучена на фоне мнений ряда западных экспертов, что в случае сохранения военной поддержки Украины со стороны западных партнеров, в следующем году Украине в лучшем случае удастся восстановить затраченные силы и ресурсы.

Неуказанные западные стратеги считают, что ограниченное количество украинских военных может сдерживать армию РФ, давая странам-членам НАТО пора подготовить новые подразделения ВСУ, расширить производство вооружений и пополнить арсеналы Сил обороны.

В публикации отмечается, что на недавней встрече НАТО обсуждались неудачи российских попыток прорвать оборону ВСУ, что разрушает ресурсы страны-агрессора в живой силе, технике и боеприпасах.

Это потенциально может дать Украине самые лучшие перспективы вернуть инициативу на поле боя весной 2025 года.

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