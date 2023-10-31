Украина инициировала встречу с Польшей и Еврокомиссией из-за возможного перекрытия границы

На фоне возможной блокировки пунктов пропуска между Украиной и Польшей, Министерство восстановления обратилось в Польшу и Еврокомиссию для проведения соответствующей встречи для решения этого вопроса. Встреча планируется провести 31 октября.

Встреча о возможной блокировке пунктов пропуска

Министерство восстановления сообщило об инициировании встречи с Польшей и Еврокомиссией по выполнению меморандумов по работе пунктов пропуска

Украина обратилась в Министерство инфраструктуры Польши и Директорат по мобильности Европейской Комиссии.

Причиной решения вопроса с выполнением меморандумов о пропускной способности украинско-польских пунктов пропуска.

Мы получили уведомление о возможной блокировке пунктов пропуска со стороны польских перевозчиков. Наша позиция состоит в том, что такие забастовки и блокировки вредят всем: как украинским, так и польским перевозчикам, – сказал замминистра Сергей Деркач. Поделиться

Польские перевозчики готовят забастовку на границе

Напомним, что 30 октября стало известно, что польские перевозчики 3 ноября готовят начало двухмесячной забастовки на украинской границе, перекрыв все пункты пропуска.

Причина забастовки – чрезмерная конкуренция после либерализации международных перевозок между Украиной и странами ЕС.

Польские перевозчики предъявляют ряд требований: