Украина инициировала встречу с Польшей и Еврокомиссией из-за возможного перекрытия границы

На фоне возможной блокировки пунктов пропуска между Украиной и Польшей, Министерство восстановления обратилось в Польшу и Еврокомиссию для проведения соответствующей встречи для решения этого вопроса. Встреча планируется провести 31 октября.
Встреча о возможной блокировке пунктов пропуска
Министерство восстановления сообщило об инициировании встречи с Польшей и Еврокомиссией по выполнению меморандумов по работе пунктов пропуска
Украина обратилась в Министерство инфраструктуры Польши и Директорат по мобильности Европейской Комиссии.
Причиной решения вопроса с выполнением меморандумов о пропускной способности украинско-польских пунктов пропуска.
Польские перевозчики готовят забастовку на границе
Напомним, что 30 октября стало известно, что польские перевозчики 3 ноября готовят начало двухмесячной забастовки на украинской границе, перекрыв все пункты пропуска.
Причина забастовки – чрезмерная конкуренция после либерализации международных перевозок между Украиной и странами ЕС.
Польские перевозчики предъявляют ряд требований:
вернуть украинским перевозчикам разрешения;
усилить для иностранных перевозчиков правила перевозок по ЕКМТ;
невозможность регистрировать компании в Польше, если финансы компании находятся не на территории ЕС;
отдельную очередь в Е-очереди для автомобилей на номерах ЕС;
отдельную очередь на всех границах для пустых фур;
получить доступ к системе "Путь".
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