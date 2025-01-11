Украина не получила от Литвы тысячи обещанных дронов. В чем причина
Категория
Украина
Дата публикации

Украина не получила от Литвы тысячи обещанных дронов. В чем причина

Флаг Литвы
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Источник:  LRT

Тысячи обещанных Литвой Украине беспилотников до сих пор остаются на складах, хотя должны были поступить еще в конце 2024 года.

Главные тезисы

  • Бюрократия и сложные процедуры затрудняют передачу тысяч обещанных Литвой беспилотников  Украине.
  • Литовские политики объясняют задержки в передаче дронов бюрократическими процедурами.
  • Необходимость пересмотра системы снабжения оружием обозначается после задержек с передачей дронов Украине.

Почему Литва до сих пор не передала Украине тысячи обещанных дронов

Отмечается, что литовские политики заявляют, что в задержках виновата бюрократия.

У нас есть информация, что мы доставили беспилотники — некоторые в октябре, некоторые в ноябре, и у нас пока нет информации, что дроны уже в Украине, — объясняет руководитель компании-производителя дронов RSI Europe Томас Милашаускас.

По словам представителей других компаний-производителей, они также не получили подтверждения, что беспилотники были переданы Украине.

Литва до сих пор не передала Украине тысячи обещанных дронов
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По словам эксминистра обороны Литвы Лауринаса Кашчюнаса, задержки происходят из-за бюрократии.

Он объясняет, что для передачи этих беспилотников Украине необходимо выполнение 6 шагов.

Бюрократия такова, что есть склады, оборонное агентство должно формально передать армии, правительство должно принять решение передать это Украине, затем Украина должна это транспортировать. Это значит, что вы должны двигаться как можно быстрее во время каждого шага, отмечает Кашчюнас.

Он подчеркнул, что такой механизм вполне логичен, однако задержка в одном месте останавливает весь процесс.

Между тем Милашаускас отмечает, что пока оружие лежит на складах — Украина терпит потери, которые могли бы быть меньше.

Жаль очевидна — в Украине не хватает беспилотников, миллионный дефицит, и если беспилотников нет в руках солдат, значит, они потеряны — Украина несет большие потери, чем должна, — подчеркнул Милашаускас.

Что говорят в оборонном руководстве Литвы

Как отметил глава Комитета национальной безопасности и обороны Гедримас Еглинскас, ситуация с передачей беспилотников Украине должна побуждать к пересмотру всей системы снабжения.

В то же время в Министерстве обороны Литвы заверили, что закупленные беспилотники в ближайшее время будут доставлены в Украину.

Там утверждают, что бюрократическую цепь уже сокращают — соответствующее постановление правительство приняло на этой неделе.

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