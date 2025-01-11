Тысячи обещанных Литвой Украине беспилотников до сих пор остаются на складах, хотя должны были поступить еще в конце 2024 года.
Главные тезисы
- Бюрократия и сложные процедуры затрудняют передачу тысяч обещанных Литвой беспилотников Украине.
- Литовские политики объясняют задержки в передаче дронов бюрократическими процедурами.
- Необходимость пересмотра системы снабжения оружием обозначается после задержек с передачей дронов Украине.
Почему Литва до сих пор не передала Украине тысячи обещанных дронов
Отмечается, что литовские политики заявляют, что в задержках виновата бюрократия.
По словам представителей других компаний-производителей, они также не получили подтверждения, что беспилотники были переданы Украине.
По словам эксминистра обороны Литвы Лауринаса Кашчюнаса, задержки происходят из-за бюрократии.
Он объясняет, что для передачи этих беспилотников Украине необходимо выполнение 6 шагов.
Он подчеркнул, что такой механизм вполне логичен, однако задержка в одном месте останавливает весь процесс.
Между тем Милашаускас отмечает, что пока оружие лежит на складах — Украина терпит потери, которые могли бы быть меньше.
Что говорят в оборонном руководстве Литвы
Как отметил глава Комитета национальной безопасности и обороны Гедримас Еглинскас, ситуация с передачей беспилотников Украине должна побуждать к пересмотру всей системы снабжения.
В то же время в Министерстве обороны Литвы заверили, что закупленные беспилотники в ближайшее время будут доставлены в Украину.
Там утверждают, что бюрократическую цепь уже сокращают — соответствующее постановление правительство приняло на этой неделе.