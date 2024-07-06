Украина получила от Эстонии ЗРК Mistral
Категория
Украина
Дата публикации

Украина получила от Эстонии ЗРК Mistral

ЗРК Mistral
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Источник:  online.ua

6 июля в Украину доставили ЗРК малой дальности и предоставила Эстония ракеты Mistral.

Главные тезисы

  • ЗРК Mistral является современным французским комплексом для поражения вертолетов и самолетов с радиусом действия до 6 км.
  • Лидеры НАТО согласовали ежегодное выделение Украине 40 млрд евро на военную помощь с 2025 года.
  • Планом НАТО предусмотрена международная координация поставок оружия и тренировок для Вооруженных сил Украины с использованием командной структуры и средств из общего бюджета.

ЗРК Mistral предназначен для поражения вертолетов и самолетов.

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что Украине срочно нужна противовоздушная оборона для отражения жестокой атаки России.

Мы составили пакет помощи таким образом, чтобы Украина получила от него максимальную пользу, не нанося вреда боеготовности Сил обороны Эстонии, и мы могли быстрее восстановить необходимые поставки.

Ханно Певкур

Ханно Певкур

Министр обороны Эстонии

6 июля Министерство обороны Эстонии подтвердило доставку в Украину ЗРК малой дальности и ракеты Mistral.

Подтверждено! В Украину доставлены ЗРК малой дальности и ракеты Mistral, предоставленные Эстонией. Давайте продолжим поддерживать украинских борцов за свободу. Вместе мы сможем остановить российскую агрессию, говорится в сообщении.

Mistral - это современный французский зенитно-ракетный комплекс для поражения вертолетов и самолетов.

Mistral доступен как в портативном варианте (ПЗРК), так и для использования на стартовых платформах для транспортных средств, кораблей и вертолетов. Он имеет радиус действия до 6 км, предназначенный для защиты от самолетов и вертолетов, летающих относительно низко.

В НАТО согласовали ежегодное выделение Украине 40 млрд

Страны-члены НАТО договорились о финансировании военной помощи Украине в размере 40 миллиардов евро. Украина получит эти деньги в 2025 году.

Лидеры НАТО могут подписать это обязательство на саммите в Вашингтоне, который состоится 9—11 июля.

По плану НАТО в будущем примет международную координацию поставок оружия и тренировок для Вооруженных сил Украины, частично используя командную структуру Альянса с привлечением средств из своего общего бюджета.

Штаб для координации помощи Украине разместят в Висбадене на юге Германии. Там уже действует военная база США.

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