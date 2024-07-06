Украина получила от Эстонии ЗРК Mistral

6 июля в Украину доставили ЗРК малой дальности и предоставила Эстония ракеты Mistral.
Главные тезисы
- ЗРК Mistral является современным французским комплексом для поражения вертолетов и самолетов с радиусом действия до 6 км.
- Лидеры НАТО согласовали ежегодное выделение Украине 40 млрд евро на военную помощь с 2025 года.
- Планом НАТО предусмотрена международная координация поставок оружия и тренировок для Вооруженных сил Украины с использованием командной структуры и средств из общего бюджета.
ЗРК Mistral предназначен для поражения вертолетов и самолетов.
Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что Украине срочно нужна противовоздушная оборона для отражения жестокой атаки России.
6 июля Министерство обороны Эстонии подтвердило доставку в Украину ЗРК малой дальности и ракеты Mistral.
Confirmed! Mistral short-range air defence systems and missiles provided by Estonia 🇪🇪 have been delivered to Ukraine. Let's keep supporting 🇺🇦 freedom fighters. Together, we can #StopRussianAggression. ✊ pic.twitter.com/tdqwWEIsMl— MoD Estonia (@MoD_Estonia) July 6, 2024
Mistral - это современный французский зенитно-ракетный комплекс для поражения вертолетов и самолетов.
Mistral доступен как в портативном варианте (ПЗРК), так и для использования на стартовых платформах для транспортных средств, кораблей и вертолетов. Он имеет радиус действия до 6 км, предназначенный для защиты от самолетов и вертолетов, летающих относительно низко.
В НАТО согласовали ежегодное выделение Украине 40 млрд
Страны-члены НАТО договорились о финансировании военной помощи Украине в размере 40 миллиардов евро. Украина получит эти деньги в 2025 году.
Лидеры НАТО могут подписать это обязательство на саммите в Вашингтоне, который состоится 9—11 июля.
По плану НАТО в будущем примет международную координацию поставок оружия и тренировок для Вооруженных сил Украины, частично используя командную структуру Альянса с привлечением средств из своего общего бюджета.
Штаб для координации помощи Украине разместят в Висбадене на юге Германии. Там уже действует военная база США.
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