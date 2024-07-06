Украина получила от Эстонии ЗРК Mistral

6 июля в Украину доставили ЗРК малой дальности и предоставила Эстония ракеты Mistral.

ЗРК Mistral предназначен для поражения вертолетов и самолетов.

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что Украине срочно нужна противовоздушная оборона для отражения жестокой атаки России.

Мы составили пакет помощи таким образом, чтобы Украина получила от него максимальную пользу, не нанося вреда боеготовности Сил обороны Эстонии, и мы могли быстрее восстановить необходимые поставки. Ханно Певкур Министр обороны Эстонии

6 июля Министерство обороны Эстонии подтвердило доставку в Украину ЗРК малой дальности и ракеты Mistral.

Подтверждено! В Украину доставлены ЗРК малой дальности и ракеты Mistral, предоставленные Эстонией. Давайте продолжим поддерживать украинских борцов за свободу. Вместе мы сможем остановить российскую агрессию, говорится в сообщении. Поделиться

Confirmed! Mistral short-range air defence systems and missiles provided by Estonia 🇪🇪 have been delivered to Ukraine. Let's keep supporting 🇺🇦 freedom fighters. Together, we can #StopRussianAggression. ✊ pic.twitter.com/tdqwWEIsMl — MoD Estonia (@MoD_Estonia) July 6, 2024

Mistral - это современный французский зенитно-ракетный комплекс для поражения вертолетов и самолетов.

Mistral доступен как в портативном варианте (ПЗРК), так и для использования на стартовых платформах для транспортных средств, кораблей и вертолетов. Он имеет радиус действия до 6 км, предназначенный для защиты от самолетов и вертолетов, летающих относительно низко.

В НАТО согласовали ежегодное выделение Украине 40 млрд

Страны-члены НАТО договорились о финансировании военной помощи Украине в размере 40 миллиардов евро. Украина получит эти деньги в 2025 году.

Лидеры НАТО могут подписать это обязательство на саммите в Вашингтоне, который состоится 9—11 июля.

По плану НАТО в будущем примет международную координацию поставок оружия и тренировок для Вооруженных сил Украины, частично используя командную структуру Альянса с привлечением средств из своего общего бюджета.

Штаб для координации помощи Украине разместят в Висбадене на юге Германии. Там уже действует военная база США.