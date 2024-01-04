Украина получила от Германии дополнительную военную помощь
Категория
Мир
Дата публикации

Украина получила от Германии дополнительную военную помощь

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Источник:  Bundestag.de

Германия 4 января обновила список поставленной Украине военной помощи. Берлин передал Киеву новую зенитную систему Skynex.

Германия предоставила Украине новый пакет помощи: что известно

Украина получила от ФРГ новую зенитную самоходную установку Skynex вместе с боеприпасами.

Об этом сообщает Правительство Германии.

Также Берлин передал дополнительные ракеты в системы ПВО Patriot и IRIS-T SLM, а также боеприпасы к Leorard 2A6.

Что еще получили ВСУ:

  • 10 БМП Marder;

  • 2 РЛС TRML-4D;

  • 9080 боеприпасов 155 мм;

  • 2 танка для разминирования WISENT;

  • 1 танк-мостоукладчик Biber;

  • 3350 боевых касок;

  • 30 систем обнаружения дронов;

  • 10 наземных смотровых РЛС GO1;

  • 10 грузовиков Zetros;

  • 3 тягача 8x8 HX81 и полуприцеп;

  • 34 других транспортных средств;

  • 305 штурмовых винтовок МК 556;

  • 0,75 млн патронов;

  • 1152 зимних маскировочных сеток.

Что Германия передаст Украине в будущем:

  • 4 зенитно-ракетных комплекса IRIS-T SLM;

  • 1 система ПВО Skynex с боеприпасами к ней;

  • 20 систем обнаружения беспилотников;

  • 26 850 боевых шлемов;

  • 41 грузовик Mercedes;

  • 4 695 штурмовых винтовок MK 556;

  • 0,45 млн боеприпасов для огнестрельного оружия

  • 8000 противотанковых мин.

Помощь Украине от Германии

Германия стала одной из стран, которые помогают Украине, оказывая военную, политическую и финансовую поддержку. Берлин предоставил несколько видов артиллерии, танки Leopard более старой и новой модификации, системы ПВО IRIS-T и Patriot, боеприпасы, автомобили, дроны и другие виды вооружения.

Ранее Германия объявила, что удвоит военную помощь Украине в 2024 году до 8 млрд. евро.

Недавно Германия обновила список поставленной Украине военной помощи. Берлин передал Киеву дополнительные зенитки Gepard.

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