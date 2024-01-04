Украина получила от Германии дополнительную военную помощь

Германия 4 января обновила список поставленной Украине военной помощи. Берлин передал Киеву новую зенитную систему Skynex.
Германия предоставила Украине новый пакет помощи: что известно
Украина получила от ФРГ новую зенитную самоходную установку Skynex вместе с боеприпасами.
Об этом сообщает Правительство Германии.
Также Берлин передал дополнительные ракеты в системы ПВО Patriot и IRIS-T SLM, а также боеприпасы к Leorard 2A6.
Что еще получили ВСУ:
10 БМП Marder;
2 РЛС TRML-4D;
9080 боеприпасов 155 мм;
2 танка для разминирования WISENT;
1 танк-мостоукладчик Biber;
3350 боевых касок;
30 систем обнаружения дронов;
10 наземных смотровых РЛС GO1;
10 грузовиков Zetros;
3 тягача 8x8 HX81 и полуприцеп;
34 других транспортных средств;
305 штурмовых винтовок МК 556;
0,75 млн патронов;
1152 зимних маскировочных сеток.
Что Германия передаст Украине в будущем:
4 зенитно-ракетных комплекса IRIS-T SLM;
1 система ПВО Skynex с боеприпасами к ней;
20 систем обнаружения беспилотников;
26 850 боевых шлемов;
41 грузовик Mercedes;
4 695 штурмовых винтовок MK 556;
0,45 млн боеприпасов для огнестрельного оружия
8000 противотанковых мин.
Помощь Украине от Германии
Германия стала одной из стран, которые помогают Украине, оказывая военную, политическую и финансовую поддержку. Берлин предоставил несколько видов артиллерии, танки Leopard более старой и новой модификации, системы ПВО IRIS-T и Patriot, боеприпасы, автомобили, дроны и другие виды вооружения.
Ранее Германия объявила, что удвоит военную помощь Украине в 2024 году до 8 млрд. евро.
Недавно Германия обновила список поставленной Украине военной помощи. Берлин передал Киеву дополнительные зенитки Gepard.
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