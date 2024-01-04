Украина получила от Германии дополнительную военную помощь

Германия предоставила Украине новый пакет помощи: что известно

Украина получила от ФРГ новую зенитную самоходную установку Skynex вместе с боеприпасами.

Об этом сообщает Правительство Германии.

Также Берлин передал дополнительные ракеты в системы ПВО Patriot и IRIS-T SLM, а также боеприпасы к Leorard 2A6.

Что еще получили ВСУ:

10 БМП Marder;

2 РЛС TRML-4D;

9080 боеприпасов 155 мм;

2 танка для разминирования WISENT;

1 танк-мостоукладчик Biber;

3350 боевых касок;

30 систем обнаружения дронов;

10 наземных смотровых РЛС GO1;

10 грузовиков Zetros;

3 тягача 8x8 HX81 и полуприцеп;

34 других транспортных средств;

305 штурмовых винтовок МК 556;

0,75 млн патронов;

1152 зимних маскировочных сеток.

Что Германия передаст Украине в будущем:

4 зенитно-ракетных комплекса IRIS-T SLM;

1 система ПВО Skynex с боеприпасами к ней;

20 систем обнаружения беспилотников;

26 850 боевых шлемов;

41 грузовик Mercedes;

4 695 штурмовых винтовок MK 556;

0,45 млн боеприпасов для огнестрельного оружия

8000 противотанковых мин.

Помощь Украине от Германии

Германия стала одной из стран, которые помогают Украине, оказывая военную, политическую и финансовую поддержку. Берлин предоставил несколько видов артиллерии, танки Leopard более старой и новой модификации, системы ПВО IRIS-T и Patriot, боеприпасы, автомобили, дроны и другие виды вооружения.

Ранее Германия объявила, что удвоит военную помощь Украине в 2024 году до 8 млрд. евро.

Недавно Германия обновила список поставленной Украине военной помощи. Берлин передал Киеву дополнительные зенитки Gepard.