Украина получила от Литвы новую военную помощь
Категория
Украина
Дата публикации

Украина получила от Литвы новую военную помощь

Литва
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Источник:  online.ua

Литва передала Украине новую партию военной помощи. Украинские военные получили грузовики и запчасти для бронетранспортеров М113.

Главные тезисы

  • Литва передала Украине новую военную помощь, в том числе грузовики и запчасти для бронетранспортеров М113.
  • Военная помощь от Литвы включает различные виды вооружения и оборудования, такие как беспилотники, антидроновые системы и боеприпасы.
  • С начала российского вторжения Литва предоставила Украине значительную сумму военной помощи, превышающую 768 млн евро.

Литва предоставила Украине новый пакет военной помощи

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Литвы.

Как отметили в ведомстве, новая военная помощь от Литвы была доставлена в Украину в середине этой недели.

Литовское Минобороны напомнило, что военная помощь Украине в этом году будет сосредоточена на:

  • противовоздушной обороне,

  • боеприпасы,

  • беспилотниках,

  • антидроновые системы,

  • поддержке украинской оборонной промышленности.

Отмечается, что с начала полномасштабного вторжения России Литва предоставила Украине военную помощь на сумму более 768 млн. евро.

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