Украина получила от Литвы новую военную помощь

Литва передала Украине новую партию военной помощи. Украинские военные получили грузовики и запчасти для бронетранспортеров М113.
Главные тезисы
- Литва передала Украине новую военную помощь, в том числе грузовики и запчасти для бронетранспортеров М113.
- Военная помощь от Литвы включает различные виды вооружения и оборудования, такие как беспилотники, антидроновые системы и боеприпасы.
- С начала российского вторжения Литва предоставила Украине значительную сумму военной помощи, превышающую 768 млн евро.
Литва предоставила Украине новый пакет военной помощи
Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Литвы.
Как отметили в ведомстве, новая военная помощь от Литвы была доставлена в Украину в середине этой недели.
Литовское Минобороны напомнило, что военная помощь Украине в этом году будет сосредоточена на:
противовоздушной обороне,
боеприпасы,
беспилотниках,
антидроновые системы,
поддержке украинской оборонной промышленности.
Отмечается, что с начала полномасштабного вторжения России Литва предоставила Украине военную помощь на сумму более 768 млн. евро.
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