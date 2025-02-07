Украина получила от Литвы новую военную помощь

Литва передала Украине новую партию военной помощи. Украинские военные получили грузовики и запчасти для бронетранспортеров М113.

Литва предоставила Украине новый пакет военной помощи

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Литвы.

Как отметили в ведомстве, новая военная помощь от Литвы была доставлена в Украину в середине этой недели.

Литовское Минобороны напомнило, что военная помощь Украине в этом году будет сосредоточена на:

противовоздушной обороне,

боеприпасы,

беспилотниках,

антидроновые системы,

поддержке украинской оборонной промышленности.

Отмечается, что с начала полномасштабного вторжения России Литва предоставила Украине военную помощь на сумму более 768 млн. евро.