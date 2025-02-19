Украина получила от Литвы новый пакет военной помощи
Категория
Украина
Дата публикации

Украина получила от Литвы новый пакет военной помощи

Lithuanian MOD
Литва
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Министерство обороны Литвы 19 февраля объявило о передаче нового пакета военной помощи украинской армии.

Главные тезисы

  • Литва передала новый пакет военной помощи для Украины на 80 млн евро, направленный на самые неотложные потребности украинской армии.
  • Основные направления помощи включают противовоздушную оборону, беспилотники, средства РЭБ и финансирование вооружений, произведенных в Украине.
  • Помощь также предоставляется через международные фонды и коллективные инициативы, направленные на подготовку украинских войск и реабилитацию раненых солдат.

Литва передала пакет помощи для ВСУ

Об этом ведомство сообщило в соцсети Х.

Литва передала Вооруженным силам Украины новый пакет помощи, включая грузовики, тепловизоры и другое необходимое оборудование.

Пакет помощи на сумму 80 млн евро, представленный Литвой на встрече в Рамштайне на прошлой неделе, отвечает самым неотложным потребностям Украины и составляет почти половину годовых обязательств Литвы перед Украиной.

Указано, что среди основных направлений поддержки Украины в текущем году противовоздушная оборона, боеприпасы, беспилотники, средства РЭС и поддержка оборонной промышленности Украины через финансирование вооружений, производимых в Украине.

Литва внесет вклад в Коалицию по противоминной деятельности, которую она возглавляет вместе с Исландией, а также в другие коалиции вооруженных сил, членом которых она является. Военная помощь также будет предоставляться через международные фонды и коллективные инициативы, подготовка украинских войск и реабилитация раненых солдат.

По данным правительства, Литва предоставила Украине военную помощь в общей сложности на сумму более 769 млн евро. Общая поддержка Украины со стороны Литвы долгосрочна и превысила 1,5 млрд евро.

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