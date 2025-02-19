Украина получила от Литвы новый пакет военной помощи

Литва передала пакет помощи для ВСУ

Об этом ведомство сообщило в соцсети Х.

Литва передала Вооруженным силам Украины новый пакет помощи, включая грузовики, тепловизоры и другое необходимое оборудование. Поделиться

🇱🇹🇺🇦 Lithuania has delivered a new support package to the Ukrainian Armed Forces, including trucks, thermal imaging sights and other essential equipment.



We stand with Ukraine. Now and always. pic.twitter.com/8jTElt3foV — Lithuanian MOD 🇱🇹 (@Lithuanian_MoD) February 19, 2025

Пакет помощи на сумму 80 млн евро, представленный Литвой на встрече в Рамштайне на прошлой неделе, отвечает самым неотложным потребностям Украины и составляет почти половину годовых обязательств Литвы перед Украиной.

Указано, что среди основных направлений поддержки Украины в текущем году противовоздушная оборона, боеприпасы, беспилотники, средства РЭС и поддержка оборонной промышленности Украины через финансирование вооружений, производимых в Украине.

Литва внесет вклад в Коалицию по противоминной деятельности, которую она возглавляет вместе с Исландией, а также в другие коалиции вооруженных сил, членом которых она является. Военная помощь также будет предоставляться через международные фонды и коллективные инициативы, подготовка украинских войск и реабилитация раненых солдат. Поделиться

По данным правительства, Литва предоставила Украине военную помощь в общей сложности на сумму более 769 млн евро. Общая поддержка Украины со стороны Литвы долгосрочна и превысила 1,5 млрд евро.