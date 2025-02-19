Украина получила от Литвы новый пакет военной помощи

Министерство обороны Литвы 19 февраля объявило о передаче нового пакета военной помощи украинской армии.
Главные тезисы
- Литва передала новый пакет военной помощи для Украины на 80 млн евро, направленный на самые неотложные потребности украинской армии.
- Основные направления помощи включают противовоздушную оборону, беспилотники, средства РЭБ и финансирование вооружений, произведенных в Украине.
- Помощь также предоставляется через международные фонды и коллективные инициативы, направленные на подготовку украинских войск и реабилитацию раненых солдат.
Литва передала пакет помощи для ВСУ
Об этом ведомство сообщило в соцсети Х.
🇱🇹🇺🇦 Lithuania has delivered a new support package to the Ukrainian Armed Forces, including trucks, thermal imaging sights and other essential equipment.— Lithuanian MOD 🇱🇹 (@Lithuanian_MoD) February 19, 2025
We stand with Ukraine. Now and always. pic.twitter.com/8jTElt3foV
Пакет помощи на сумму 80 млн евро, представленный Литвой на встрече в Рамштайне на прошлой неделе, отвечает самым неотложным потребностям Украины и составляет почти половину годовых обязательств Литвы перед Украиной.
Указано, что среди основных направлений поддержки Украины в текущем году противовоздушная оборона, боеприпасы, беспилотники, средства РЭС и поддержка оборонной промышленности Украины через финансирование вооружений, производимых в Украине.
По данным правительства, Литва предоставила Украине военную помощь в общей сложности на сумму более 769 млн евро. Общая поддержка Украины со стороны Литвы долгосрочна и превысила 1,5 млрд евро.
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