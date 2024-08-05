Аналитики портала Defense Express отмечают, что США все же передали Украине хотя бы несколько истребителей F-16 вместе с Нидерландами, Данией, Норвегией и Бельгией. Однако переданные США истребители должны выполнять особую цель.

Какова цель переданных Украине США F-16

Аналитики отмечают, что на видео, обнародованном президентом Владимиром Зеленским, у F-16, стоящих за его спиной, можно увидеть интересную деталь.

В частности, они отличаются от истребителей, которые проводили демонстрационный полет в украинском небе.

В частности, внимание западных специалистов привлекли антенны системы свой-чужой, которые находятся перед кабиной пилота. Такая острая форма антенн использовалась в первых F-16A, а наличие поискового прожектора с правой стороны позволяет идентифицировать этот самолет, как F-16A ADF. Это специальная модификация истребителя для противовоздушной обороны, которая передавалась американской нацгвардии. Второй самолет на "статической экспозиции" также имеет аналогичную форму антенн, но нет поискового прожектора, подчеркивают аналитики. Поделиться

Владимир Зеленский и F-16

Они также обращают внимание, что у этих истребителей отсутствовали 20 мм пушки и какие-либо технические надписи.

В чем заключается эффективность передачи Украине ложных F-16 от США

Из-за аналитиков предполагается, что США передали Украине по меньшей мере 2 F-16 для обслуживания в качестве ложных целей.

При этом именно американская сторона остается фактически единственным кандидатом на роль донора, потому что самолеты в этой версии экспортировались подержанными в Иорданию и Таиланд, а также давались в аренду Италии, - подчеркивают авторы материала. Поделиться

По словам аналитиков, именно поэтому демонстрация этих самолетов не представляла никаких рисков для реальных боевых F-16, которые должны выполнять соответствующие задачи.

Эксперты подчеркивают, что использование фюзеляжей F-16 в качестве ложных целей является наиболее эффективным решением для защиты реальных самолетов, поскольку различие заметить очень сложно.

Ни спутнику, ни беспилотнику, или человеку, который будет наблюдать расположение истребителей в бинокль, отличить их от боевых будет невозможно.

Вероятно, к ним будут добавлены и современные надувные макеты этих самолетов.