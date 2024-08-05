Аналитики портала Defense Express отмечают, что США все же передали Украине хотя бы несколько истребителей F-16 вместе с Нидерландами, Данией, Норвегией и Бельгией. Однако переданные США истребители должны выполнять особую цель.
Главные тезисы
- США передали Украине необычные F-16 для использования в качестве ложных целей при атаках армии РФ, что повышает безопасность западных истребителей.
- Особенности переданных истребителей, такие как антенны системы свой-чужой и поисковой прожектор, свидетельствуют об их назначении для противовоздушной обороны.
- Эффективность использования ложных F-16 заключается в защите реальных истребителей, благодаря их сложному отличию от настоящих самолетов.
- Маскирование и сохранение конфиденциальности истребителей являются ключевыми аспектами их успешного использования в военных операциях.
- Использование фюзеляжей F-16 в качестве ложных целей считается наиболее эффективным методом защиты реальных самолетов, так как их различить очень сложно.
Какова цель переданных Украине США F-16
Аналитики отмечают, что на видео, обнародованном президентом Владимиром Зеленским, у F-16, стоящих за его спиной, можно увидеть интересную деталь.
В частности, они отличаются от истребителей, которые проводили демонстрационный полет в украинском небе.
Они также обращают внимание, что у этих истребителей отсутствовали 20 мм пушки и какие-либо технические надписи.
В чем заключается эффективность передачи Украине ложных F-16 от США
Из-за аналитиков предполагается, что США передали Украине по меньшей мере 2 F-16 для обслуживания в качестве ложных целей.
По словам аналитиков, именно поэтому демонстрация этих самолетов не представляла никаких рисков для реальных боевых F-16, которые должны выполнять соответствующие задачи.
Эксперты подчеркивают, что использование фюзеляжей F-16 в качестве ложных целей является наиболее эффективным решением для защиты реальных самолетов, поскольку различие заметить очень сложно.
Ни спутнику, ни беспилотнику, или человеку, который будет наблюдать расположение истребителей в бинокль, отличить их от боевых будет невозможно.
Вероятно, к ним будут добавлены и современные надувные макеты этих самолетов.
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