Украина получила от США необычные F-16. Какова их цель
Категория
Украина
Дата публикации

Украина получила от США необычные F-16. Какова их цель

Владимир Зеленский и F-16
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Источник:  Defense Express

Аналитики портала Defense Express отмечают, что США все же передали Украине хотя бы несколько истребителей F-16 вместе с Нидерландами, Данией, Норвегией и Бельгией. Однако переданные США истребители должны выполнять особую цель.

Главные тезисы

  • США передали Украине необычные F-16 для использования в качестве ложных целей при атаках армии РФ, что повышает безопасность западных истребителей.
  • Особенности переданных истребителей, такие как антенны системы свой-чужой и поисковой прожектор, свидетельствуют об их назначении для противовоздушной обороны.
  • Эффективность использования ложных F-16 заключается в защите реальных истребителей, благодаря их сложному отличию от настоящих самолетов.
  • Маскирование и сохранение конфиденциальности истребителей являются ключевыми аспектами их успешного использования в военных операциях.
  • Использование фюзеляжей F-16 в качестве ложных целей считается наиболее эффективным методом защиты реальных самолетов, так как их различить очень сложно.

Какова цель переданных Украине США F-16

Аналитики отмечают, что на видео, обнародованном президентом Владимиром Зеленским, у F-16, стоящих за его спиной, можно увидеть интересную деталь.

В частности, они отличаются от истребителей, которые проводили демонстрационный полет в украинском небе.

В частности, внимание западных специалистов привлекли антенны системы свой-чужой, которые находятся перед кабиной пилота. Такая острая форма антенн использовалась в первых F-16A, а наличие поискового прожектора с правой стороны позволяет идентифицировать этот самолет, как F-16A ADF. Это специальная модификация истребителя для противовоздушной обороны, которая передавалась американской нацгвардии. Второй самолет на "статической экспозиции" также имеет аналогичную форму антенн, но нет поискового прожектора, подчеркивают аналитики.

Украина получила от США особые F-16
Владимир Зеленский и F-16

Они также обращают внимание, что у этих истребителей отсутствовали 20 мм пушки и какие-либо технические надписи.

В чем заключается эффективность передачи Украине ложных F-16 от США

Из-за аналитиков предполагается, что США передали Украине по меньшей мере 2 F-16 для обслуживания в качестве ложных целей.

При этом именно американская сторона остается фактически единственным кандидатом на роль донора, потому что самолеты в этой версии экспортировались подержанными в Иорданию и Таиланд, а также давались в аренду Италии, - подчеркивают авторы материала.

По словам аналитиков, именно поэтому демонстрация этих самолетов не представляла никаких рисков для реальных боевых F-16, которые должны выполнять соответствующие задачи.

Эксперты подчеркивают, что использование фюзеляжей F-16 в качестве ложных целей является наиболее эффективным решением для защиты реальных самолетов, поскольку различие заметить очень сложно.

Ни спутнику, ни беспилотнику, или человеку, который будет наблюдать расположение истребителей в бинокль, отличить их от боевых будет невозможно.

Вероятно, к ним будут добавлены и современные надувные макеты этих самолетов.

Следует понимать, что для врага уничтожение украинских F-16 будет задачей №1, поэтому любые методы и уловки маскировки истребителей, мест их базирования и соблюдения информационной тишины являются залогом их эффективного использования, - объясняют аналитики.

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