Украина получит от четырех стран-партнеров пакет военной помощи. Что туда войдет

Президент Владимир Зеленский 11 октября прибыл в Берлин на встречу с канцлером Германии Олафом Шольцом, объявившим о выделении Украине до конца года нового пакета помощи на сумму 1,4 млрд евро.
Главные тезисы
- Президент Украины договорился о новом пакете военной помощи на 1,4 млрд евро с четырьмя странами-партнерами.
- В состав пакета помощи входят средства ПВО, боевые дроны, управляемые гаубицы и радары.
- Германия обещает продолжить поддержку Украины в будущем, заложив в бюджет страны значительные средства на военную помощь.
Шольц анонсировал новый пакет военной помощи для Украины
Об этом канцлер Германии заявил во время совместного брифинга с Зеленским.
Отмечается, что новый пакет помощи Киеву будет сформирован до конца года при поддержке Бельгии, Дании, Норвегии.
Он будет содержать:
средства ПВО,
IRIS-T,
зенитный артиллерийский комплекс Skynex,
гепарды,
управляемые гаубицы,
САУ,
бронированные машины,
боевые дроны,
радары,
боеприпасы.
Шольц также объявил, что в 2025 году Германия продолжит поддержку Украины — 4 млрд евро уже заложили в бюджет страны. Речь идет о прямой двусторонней военной помощи.
Что вошло в новый пакет военной помощи Украине от Германии
19 сентября Германия передала Украине новый пакет военной помощи. Он содержит два десятка танков Leopard 1 A5 и более 60 тысяч 155 мм снарядов.
В новый пакет помощи вошло в частности:
22 танка Leopard с запчастями к ним;
22 бронированных автомобилей MRAP;
пять гусеничных вездеходов Bandvagn и один Warthog;
три зенитные самоходные артиллерийские установки Gepard;
два радара TRML-4D;
61 тысяча 155-мм артиллерийских боеприпасов;
разведывательные дроны VECTOR (30 штук), RQ-35 Heidrun (20), Songbird (12) и Hornet XR (шесть);
20 надводных беспилотников;
три бронеавтомобиля BIBER;
одна бронированная инженерная машина DACHS;
шесть машин разминирования WISENT 1;
материалы для обезвреживания взрывчатых боеприпасов;
две системы самозащиты AMPS для вертолетов;
два пограничных патрульных автомобиля;
112 автомобилей (грузовики, микроавтобусы, внедорожники);
восемь автоцистерн Zetros;
10 пулеметов MG3;
миллион патронов к стрелковому оружию;
12 самоходных гаубиц PzH 2000;
16 радиолокационных станций наземного наблюдения.
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