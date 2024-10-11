Украина получит от четырех стран-партнеров пакет военной помощи. Что туда войдет
Категория
Украина
Дата публикации

Украина получит от четырех стран-партнеров пакет военной помощи. Что туда войдет

Офис Президента Украины
Skynex
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Президент Владимир Зеленский 11 октября прибыл в Берлин на встречу с канцлером Германии Олафом Шольцом, объявившим о выделении Украине до конца года нового пакета помощи на сумму 1,4 млрд евро.

Главные тезисы

  • Президент Украины договорился о новом пакете военной помощи на 1,4 млрд евро с четырьмя странами-партнерами.
  • В состав пакета помощи входят средства ПВО, боевые дроны, управляемые гаубицы и радары.
  • Германия обещает продолжить поддержку Украины в будущем, заложив в бюджет страны значительные средства на военную помощь.

Шольц анонсировал новый пакет военной помощи для Украины

Об этом канцлер Германии заявил во время совместного брифинга с Зеленским.

До конца года при поддержке партнеров — Бельгии, Дании, Норвегии — поставим в Украину еще один пакет на 1,4 млрд евро.

Олаф Шольц

Олаф Шольц

Канцлер Германии

Отмечается, что новый пакет помощи Киеву будет сформирован до конца года при поддержке Бельгии, Дании, Норвегии.

Он будет содержать:

  • средства ПВО,

  • IRIS-T,

  • зенитный артиллерийский комплекс Skynex,

  • гепарды,

  • управляемые гаубицы,

  • САУ,

  • бронированные машины,

  • боевые дроны,

  • радары,

  • боеприпасы.

Шольц также отметил, что Украина уже поставила новый пакет на 600 млн евро, куда вошли система уже пятая IRIS-T SLM, танки, гаубицы, боеприпасы и дроны. По словам немецкого канцлера, центральным в помощи Украины остается помощь ПВО.

Шольц также объявил, что в 2025 году Германия продолжит поддержку Украины — 4 млрд евро уже заложили в бюджет страны. Речь идет о прямой двусторонней военной помощи.

Что вошло в новый пакет военной помощи Украине от Германии

19 сентября Германия передала Украине новый пакет военной помощи. Он содержит два десятка танков Leopard 1 A5 и более 60 тысяч 155 мм снарядов.

В новый пакет помощи вошло в частности:

  • 22 танка Leopard с запчастями к ним;

  • 22 бронированных автомобилей MRAP;

  • пять гусеничных вездеходов Bandvagn и один Warthog;

  • три зенитные самоходные артиллерийские установки Gepard;

  • два радара TRML-4D;

  • 61 тысяча 155-мм артиллерийских боеприпасов;

  • разведывательные дроны VECTOR (30 штук), RQ-35 Heidrun (20), Songbird (12) и Hornet XR (шесть);

  • 20 надводных беспилотников;

  • три бронеавтомобиля BIBER;

  • одна бронированная инженерная машина DACHS;

  • шесть машин разминирования WISENT 1;

  • материалы для обезвреживания взрывчатых боеприпасов;

  • две системы самозащиты AMPS для вертолетов;

  • два пограничных патрульных автомобиля;

  • 112 автомобилей (грузовики, микроавтобусы, внедорожники);

  • восемь автоцистерн Zetros;

  • 10 пулеметов MG3;

  • миллион патронов к стрелковому оружию;

  • 12 самоходных гаубиц PzH 2000;

  • 16 радиолокационных станций наземного наблюдения.

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