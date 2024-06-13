Украина получит от Канады более 2 тыс. авиаракет CRV7
Категория
Украина
Дата публикации

Украина получит от Канады более 2 тыс. авиаракет CRV7

CRV7
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Источник:  Reuters

Канада продолжит тестировать эти ракеты и по результатам испытаний отправит Украине их большее количество.

Главные тезисы

  • Авиационные ракеты CRV7 ранее использовались Королевскими ВВС Канады, что свидетельствует об их высокой эффективности.
  • Аналитики подчеркивают стратегическое значение обновления ПВО армии РФ перед поставками истребителей F-16 Украине.
  • Уничтожение батарей С-300 и С-400 в Крыму и Белгородской области свидетельствует о попытках снизить возможности противовоздушной обороны России.
  • Возможное ослабление ПВО России может создать условия для большего использования пилотируемой авиации в прифронтовых районах.

Канада продолжит передачу Украине ракет CRV7 после тестирования

Канада планирует поставить Украине 2,3 тыс. авиационных ракет, которые ранее были на вооружении ВВС страны. Об этом сообщил глава Министерства обороны Билл Блэр.

Канада предоставит Украине 2,3 тысяч канадских авиационных ракет CRV7. Это вооружение раньше использовали Королевские ВВС Канады. За прошедшие несколько месяцев мы тестировали эти ракеты, чтобы убедиться в их эффективности.

Билл Блэр

Билл Блэр

Глава Министерства обороны Канады

Глава Минобороны Канады не уточнил, в какой срок осуществят поставки. Блэр добавил, что Канада продолжит тестировать эти ракеты и по результатам испытаний отправит Украине их большее количество.

CRV7 — канадская авиационная неуправляемая ракета калибра 70 мм с складывающимся оперением. Она являлась побочным продуктом проекта разработки высокоскоростных ракет с твердотопливным двигателем, выполнявшимся в конце 1950-х годов Канадским учреждением по исследованию и разработке вооружений (CADRE), как часть программы разработки противоракет.

Аналитики озвучили план ВСУ по ПВО армии РФ перед поставкой F-16

Аналитики ISW отмечают, что украинские военные, скорее всего, пытаются уменьшить возможности противовоздушной обороны России накануне поставок истребителей F-16.

Как отмечают аналитики, свидетельством возможных попыток Украины ослабить российскую ПВО является уничтожение батарей С-300 и С-400 в Крыму и Белгородской области, и повреждение дронами двух самолетов Су-57 на аэродроме Ахтубинск.

В отчете говорится, что если ВСУ ослабят ПВО России до того, как Украина получит значительное количество самолетов, то военные могут создать условия для будущего использования пилотируемой авиации ближе к прифронтовым районам.

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