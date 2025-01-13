Украина получит от Литвы более 4 тыс дронов до конца недели

Литва планирует передать на этой неделе 4,5 тысяч беспилотников для Украины. Их общая стоимость составляет 5 миллионов евро.
Главные тезисы
- Литва передаст Украине 4,5 тысяч беспилотников общей стоимостью 5 миллионов евро.
- Введены новые скорые процедуры передачи военной помощи для ускорения поддержки Украины.
- Соглашение об инвестициях Литвы в производство ракеты-дрона «Паляница» является частью программы усиления обороноспособности Украины.
- Партнерство Украины и Литвы имеет стратегическое значение для всей Европы.
- Обсужденные совещания также охватили вопросы восстановления украинского государства и сотрудничества в сфере энергетики.
Украина получит дроны от Литвы
Об этом сообщила министр обороны Литвы Довиле Шакалиене.
I am proud to share that Lithuania is sending 4,500 drones worth 5 million euros to Ukraine this week.— Dovilė Šakalienė (@DSakaliene) January 12, 2025
In addition, during the last Government meeting, we approved a new faster procedure for transferring state assets. These changes will significantly reduce the time required for… pic.twitter.com/332p7A4Q6D
Кроме этого отмечается, что правительство Литвы утвердило новую более быструю процедуру передачи военной помощи для ускорения поддержки.
Эти изменения значительно сократят время, необходимое для процедур, что обеспечит скорейшее поступление помощи в Украину.
Литва будет инвестировать в производство «Паляницы»
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль по итогам межправительственных консультаций с делегацией из Литвы во главе с премьер-министром этой страны Гинтаутасом Палуцкасом.
Среди других вопросов, которые были в повестке консультаций, премьер назвал восстановление нашего государства.
Мы благодарны за передачу Литвой оборудования из выведенных из эксплуатации Ингалинской АЭС и Вильнюсской ТЭС. Надеемся на дальнейшее сотрудничество в этом направлении.
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