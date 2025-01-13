Украина получит от Литвы более 4 тыс дронов до конца недели
Категория
Украина
Дата публикации

Украина получит от Литвы более 4 тыс дронов до конца недели

Украина получит от Литвы более 4 тыс дронов до конца недели
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Источник:  online.ua

Литва планирует передать на этой неделе 4,5 тысяч беспилотников для Украины. Их общая стоимость составляет 5 миллионов евро.

Главные тезисы

  • Литва передаст Украине 4,5 тысяч беспилотников общей стоимостью 5 миллионов евро.
  • Введены новые скорые процедуры передачи военной помощи для ускорения поддержки Украины.
  • Соглашение об инвестициях Литвы в производство ракеты-дрона «Паляница» является частью программы усиления обороноспособности Украины.
  • Партнерство Украины и Литвы имеет стратегическое значение для всей Европы.
  • Обсужденные совещания также охватили вопросы восстановления украинского государства и сотрудничества в сфере энергетики.

Украина получит дроны от Литвы

Об этом сообщила министр обороны Литвы Довиле Шакалиене.

Я с гордостью сообщаю, что на этой неделе Литва отправляет в Украину 4500 беспилотников стоимостью 5 миллионов евро, — сообщила Шакалиене.

Кроме этого отмечается, что правительство Литвы утвердило новую более быструю процедуру передачи военной помощи для ускорения поддержки.

Эти изменения значительно сократят время, необходимое для процедур, что обеспечит скорейшее поступление помощи в Украину.

Литва будет инвестировать в производство «Паляницы»

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль по итогам межправительственных консультаций с делегацией из Литвы во главе с премьер-министром этой страны Гинтаутасом Палуцкасом.

Провели с литовскими коллегами межправительственные консультации. Стратегическое партнерство Украины и Литвы чрезвычайно важно для всей Европы, и сегодня мы сделали важные шаги по укреплению этого партнерства. Обсудили ключевые вопросы, касающиеся нашей дальнейшей совместной работы. В частности, усиление обороноспособности Украины и Европы. Высоко ценим всестороннюю помощь Литвы. Спасибо Литве и всем партнерам за готовность инвестировать в украинскую оборонку. В частности, Литва объявила о готовности инвестировать в производство ракеты-дрона «Паляница», являющегося частью нашей программы дальнобойности, — сообщил Денис Шмигаль.

Среди других вопросов, которые были в повестке консультаций, премьер назвал восстановление нашего государства.

Мы благодарны за передачу Литвой оборудования из выведенных из эксплуатации Ингалинской АЭС и Вильнюсской ТЭС. Надеемся на дальнейшее сотрудничество в этом направлении.

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