Украина получит от Нидерландов около 30 бронированных вездеходов Viking

Украина получит от Нидерландов 28 гусеничных машин Viking Bandvagn S10

Глава нидерландского Минобороны подчеркнул, что Украина "отчаянно нуждается в нашей помощи в борьбе с российским агрессором".

Сейчас Нидерланды снабжают 28 гусеничных машин Viking. Корпус морской пехоты подготовил для этого украинских военных. Наша поддержка Украины продолжает удерживать Россию на расстоянии. Рубен Брекельманс Министр обороны Нидерландов

Oekraïne heeft onze hulp hard nodig in het gevecht tegen de Russische agressor.



Nederland levert nu 28 Viking rupsvoertuigen. Het Korps Mariniers heeft hiervoor de Oekraïense militairen getraind.



Onze steun aan Oekraïne blijft doorgaan om Rusland op afstand te houden. pic.twitter.com/58jz5pvWAF — Ruben Brekelmans (@DefensieMin) August 31, 2024

Viking Bandvagn S10 — это бронированные амфибийные вездеходы, состоящие из двух частей, соединенных друг с другом. Машины весом около 11 тонн могут передвигаться по воде со скоростью пешехода.

На вооружении Нидерландов находятся десятки этих вездеходов, их с 2021 решили заменить на более современные.

Брекельманс не уточнил, прибыли первые Viking Bandvagn S10 в Украину и планируется ли передача дополнительных машин. Ранее об этой военной помощи Украине не сообщалось.

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51 мобильный радар получит Украина от Нидерландов

Об этом Брекельманс написал в соцсети Х.

Россия бессовестно атакует беспилотниками. Надежная ПВО имеет жизненно важное значение. Поэтому мы закупаем для Украины 51-й мобильный радар. Поставщиком этих радаров является голландская компания Robin Radar Systems. В этом году они будут на Украине. Поделиться

На сайте минобороны Нидерландов отмечено, что системы способны обнаруживать небольшие беспилотники и отличать их от птиц. Уникальной особенностью радаров есть то, что они выполняют свою работу на мобильной платформе.

Радары следят за окружающей средой на предмет присутствия беспилотников, даже на большой скорости.