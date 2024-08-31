Украина получит от Нидерландов около 30 бронированных вездеходов Viking

Нидерланды передадут Украине 28 гусеничных машин Viking Bandvagn S10, заявил министр обороны страны Рубен Брекельманс.
Главные тезисы
- Украина получит от Нидерландов 28 бронированных вездеходов Viking для укрепления обороноспособности.
- Поставка вездеходов является важным элементом поддержки Украины в борьбе с российской агрессией.
- Системы обнаружения беспилотников с мобильными радарами Robin Radar Systems представляют собой передовые технологии в обеспечении безопасности страны.
Украина получит от Нидерландов 28 гусеничных машин Viking Bandvagn S10
Глава нидерландского Минобороны подчеркнул, что Украина "отчаянно нуждается в нашей помощи в борьбе с российским агрессором".
Oekraïne heeft onze hulp hard nodig in het gevecht tegen de Russische agressor.— Ruben Brekelmans (@DefensieMin) August 31, 2024
Nederland levert nu 28 Viking rupsvoertuigen. Het Korps Mariniers heeft hiervoor de Oekraïense militairen getraind.
Onze steun aan Oekraïne blijft doorgaan om Rusland op afstand te houden. pic.twitter.com/58jz5pvWAF
Viking Bandvagn S10 — это бронированные амфибийные вездеходы, состоящие из двух частей, соединенных друг с другом. Машины весом около 11 тонн могут передвигаться по воде со скоростью пешехода.
На вооружении Нидерландов находятся десятки этих вездеходов, их с 2021 решили заменить на более современные.
Брекельманс не уточнил, прибыли первые Viking Bandvagn S10 в Украину и планируется ли передача дополнительных машин. Ранее об этой военной помощи Украине не сообщалось.
Нидерланды предоставят Украине антидроновые радары
51 мобильный радар получит Украина от Нидерландов
Об этом Брекельманс написал в соцсети Х.
На сайте минобороны Нидерландов отмечено, что системы способны обнаруживать небольшие беспилотники и отличать их от птиц. Уникальной особенностью радаров есть то, что они выполняют свою работу на мобильной платформе.
Радары следят за окружающей средой на предмет присутствия беспилотников, даже на большой скорости.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-