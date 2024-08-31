Украина получит от Нидерландов около 30 бронированных вездеходов Viking
Категория
Украина
Дата публикации

Украина получит от Нидерландов около 30 бронированных вездеходов Viking

Viking Bandvagn S10
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Источник:  online.ua

Нидерланды передадут Украине 28 гусеничных машин Viking Bandvagn S10, заявил министр обороны страны Рубен Брекельманс.

Главные тезисы

  • Украина получит от Нидерландов 28 бронированных вездеходов Viking для укрепления обороноспособности.
  • Поставка вездеходов является важным элементом поддержки Украины в борьбе с российской агрессией.
  • Системы обнаружения беспилотников с мобильными радарами Robin Radar Systems представляют собой передовые технологии в обеспечении безопасности страны.

Украина получит от Нидерландов 28 гусеничных машин Viking Bandvagn S10

Глава нидерландского Минобороны подчеркнул, что Украина "отчаянно нуждается в нашей помощи в борьбе с российским агрессором".

Сейчас Нидерланды снабжают 28 гусеничных машин Viking. Корпус морской пехоты подготовил для этого украинских военных. Наша поддержка Украины продолжает удерживать Россию на расстоянии.

Рубен Брекельманс

Рубен Брекельманс

Министр обороны Нидерландов

Viking Bandvagn S10 — это бронированные амфибийные вездеходы, состоящие из двух частей, соединенных друг с другом. Машины весом около 11 тонн могут передвигаться по воде со скоростью пешехода.

На вооружении Нидерландов находятся десятки этих вездеходов, их с 2021 решили заменить на более современные.

Брекельманс не уточнил, прибыли первые Viking Bandvagn S10 в Украину и планируется ли передача дополнительных машин. Ранее об этой военной помощи Украине не сообщалось.

Нидерланды предоставят Украине антидроновые радары

51 мобильный радар получит Украина от Нидерландов

Об этом Брекельманс написал в соцсети Х.

Россия бессовестно атакует беспилотниками. Надежная ПВО имеет жизненно важное значение. Поэтому мы закупаем для Украины 51-й мобильный радар. Поставщиком этих радаров является голландская компания Robin Radar Systems. В этом году они будут на Украине.

На сайте минобороны Нидерландов отмечено, что системы способны обнаруживать небольшие беспилотники и отличать их от птиц. Уникальной особенностью радаров есть то, что они выполняют свою работу на мобильной платформе.

Радары следят за окружающей средой на предмет присутствия беспилотников, даже на большой скорости.

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