Украина приближается к применению собственных ракет. Зеленский раскрыл детали

Глава государства Владимир Зеленский рассказал об украинской программе по производству собственных ракет. По его словам, заметный прогресс уже есть.
Главные тезисы
- Украина активно развивает свою ракетную программу в целях обеспечения самостоятельной обороноспособности.
- Применение собственных ракет позволит Украине уничтожать врага своими силами.
- Владимир Зеленский подчеркнул необходимость выхода на максимальную оборонную самостоятельность для эффективного ведения войны.
- Развитие украинских дронов является одним из ключевых направлений в планах украинской оборонной стратегии.
Украина будет уничтожать врага своими же ракетами
Важными новостями президент поделился во время традиционного вечернего видеообращения.
Более того, по словам главы государства, в будущем Украина должна обязательно выйти на "максимальную самооборонную самостоятельность"
Владимир Зеленский убежден, что именно такие государства всегда легче находят союзников и реализуют свои интересы.
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По словам президента, он заслушал доклады главкома Сырского и начальника Генштаба Баргилевича касательно ситуации на бою.
В центре внимания — решения, шаги и планы по уничтожению сил врага.
Сейчас команда Владимира Зеленского активно работает с партнерами, чтобы увеличить уровень защиты гражданских и военных.
Как отметил глава государства, ключевое при этом — украинские дроны и гибкость в их применении.
Президент обратил внимание на то, что бойцы ВСУ уже доказали, что являются настоящими новаторами на многих направлениях применения БПЛА.
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