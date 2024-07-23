Украина приближается к применению собственных ракет. Зеленский раскрыл детали

Глава государства Владимир Зеленский рассказал об украинской программе по производству собственных ракет. По его словам, заметный прогресс уже есть.

Украина будет уничтожать врага своими же ракетами

Важными новостями президент поделился во время традиционного вечернего видеообращения.

Наша ракетная программа имеет хорошую динамику. Трудная задача, но постепенно мы приближаемся к возможности применять свои ракеты, а не только полагаться на ракеты в поставках от партнеров. Владимир Зеленский Президент Украины

Более того, по словам главы государства, в будущем Украина должна обязательно выйти на "максимальную самооборонную самостоятельность"

Владимир Зеленский убежден, что именно такие государства всегда легче находят союзников и реализуют свои интересы.

Наша задача — всеми методами и всеми силами обеспечивать постоянное эффективное поражение российских войск, их логистику, их значимые позиции не только на фронте непосредственно, но и по всей доступной глубине, — объяснил украинский лидер. Поделиться

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По словам президента, он заслушал доклады главкома Сырского и начальника Генштаба Баргилевича касательно ситуации на бою.

В центре внимания — решения, шаги и планы по уничтожению сил врага.

Сейчас команда Владимира Зеленского активно работает с партнерами, чтобы увеличить уровень защиты гражданских и военных.

Но пока решения партнеров ожидаем, мы ищем свои решения, свои варианты действий, — добавляет Зеленский. Поделиться

Как отметил глава государства, ключевое при этом — украинские дроны и гибкость в их применении.