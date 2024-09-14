Украина расширила перечень потенциальных военных целей на территории РФ. Что известно

Украина сначала просила США использовать ракеты большой дальности ATACMS для поражения российских авиабаз, однако теперь потенциальные цели для украинских дальнобойных ударов включают российские военные командные центры, горючее и вооруженное составы, а также места сосредоточения войск.
Главные тезисы
- Украина рассматривает возможность применения своего дальнобойного оружия для поражения объектов на территории РФ, включая военные командные центры и склады горючего.
- Западные страны, такие как США и Великобритания, рассматривают возможность разрешить Украине использовать ракеты Storm Shadow и SCALP в конфликте с Россией.
- Украина акцентирует внимание на поражении российских военных командных центров и мест сосредоточения войск в рамках конфликта на востоке страны.
Украина хочет бить по военным командным центрам РФ
Два европейских дипломата, говоривших на условиях анонимности, сообщили, что Украина передала США и Великобритании список потенциальных целей на территории России, которые могут быть поражены западным дальнобойным оружием, если это будет разрешено.
Но Пентагон заявил, что 90% российских самолетов, запускающих планерные бомбы, являющиеся одной из главных угроз для Украины, находятся на аэродромах, расположенных по меньшей мере в 300 километрах от подконтрольной Украине территории. Это ставит их вне зоны досягаемости системы ATACMS.
По словам официальных лиц, теперь Украина хочет использовать ракеты для нанесения ударов по российским военным командным центрам, составам горючего и вооружения, а также по местам сосредоточения войск.
В дополнение к американским ATACMS, Киев хочет наносить удары по России на большие расстояния, используя ракеты Storm Shadow, предоставленные Великобританией, и почти идентичные французские ракеты SCALP.
В то время как США и Великобритания обсуждают возможность разрешить Украине использовать западное оружие для поражения глубинки России, некоторые американские чиновники глубоко скептически относятся к тому, что это существенно повлияет на борьбу Киева против российских захватчиков.
Американские чиновники отметили, что у Украины уже есть возможность поражать цели в России с помощью беспилотников. Американские ракеты большой дальности ATACMS могли бы усилить этот потенциал, но они слишком дорогостоящи и ограничены в количестве, чтобы изменить динамику, говорят они.
Кроме того, Кремль в значительной степени вывел, возможно, самую непосредственную угрозу — запускающие планерные бомбы российские военные самолеты — за пределы досягаемости американских ракет, отметили американские чиновники.
Они считают, что Киев должен сосредоточиться на остановке российского наступления на востоке Украины.
Что известно о передаче Украиной США списка целей в РФ для поражения ATACMS
По словам главы Минобороны Рустема Умерова по результатам визита в США, Вашингтон получил список стратегических военных объектов на территории РФ для ударов по ним дальнобойными ракетами ATACMS.
Несмотря на неоднократные обращения представителей Украины по поводу разрешения на использование ATACMS для ударов по РФ, в США пока не планируют предоставлять такое разрешение.
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