Украина создала военную комендатуру в Курщине. Что это значит
Категория
Украина
Дата публикации

Украина создала военную комендатуру в Курщине. Что это значит

Владимир Зеленский
Курская область
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Главком ВСУ Александр Сырский отметил, что Украина в освобожденной от российских окупантов Судже на Курщине создала военную комендатуру для контроля за правопорядком.

Главные тезисы

  • Создание военной комендатуры на Курщине помогает контролировать правопорядок и обеспечивать потребности населения на свободных территориях.
  • ВСУ активно продолжают наступление на Курщине, окружив райцентр Коренево и принимая меры по захвату железнодорожной станции в городе.
  • Российский фронт остается напряженным, однако украинские военные продолжают расширять контроль над территорией, нанося удары по мосту в поселке Глушково.
  • Анализ фактов и событий позволяет понять развитие ситуации в Курщине и проследить возможные следующие шаги украинских военных.
  • Украинские военные прилагают много усилий для захвата стратегически важных пунктов, несмотря на наличие российских частей, готовящихся к контратаке.

Что известно о создании Украиной военной комендатуры в Курщине

По словам Сырского, ведомство возглавит генерал-майор Эдуард Москалев.

Главком ВСУ добавил, что на территории Курской области была завершена зачистка от российских окупантов города Суджа и трех других населенных пунктов.

Для соблюдения правопорядка и обеспечения первоочередных потребностей населения на подконтрольных территориях была создана военная комендатура. Ее руководителем назначен генерал-майор Москалев, – объяснил Сырский.

Что известно о последних успехах наступления ВСУ на Курщине

По информации аналитика немецкого издания Bild Юлиана Репке, ВСУ с двух сторон оцепили райцентр Коренево, что к северу от города Суджа.

Как отмечает Репке, сейчас украинские военные вплотную подошли к Корнево, в котором размещается железнодорожная станция.

Украинцы прилагают много сил, чтобы захватить этот населенный пункт. Мы видели множество наступательных действий за последние часы: как с севера на Корнево, так и с юга. Удастся ли им это – другой вопрос. Российский фронт все еще очень хрупок. ВСУ еще могут продвигаться по некоторым направлениям и брать маленькие села. Однако там все больше и больше российских частей, собранных со всей страны, чтобы их отвоевать, - подчеркивает аналитик.

Кроме этого, по утверждениям российских пабликов, украинские военные наносят удары по мосту в поселке Глушково, который проходит через реку Сейм.

В распространенном в российских военных Telegram-каналах видео можно увидеть поврежденные отбойники и оставшиеся на покрытии глубокие ямы.

Мост является важным звеном логистики региона, поэтому власти решили эвакуировать весь Глушковский район.

Мы находимся на мосту Глушково, где были большие прилеты. Мост пытаются уничтожить. Возможно, это HIMARS, – предполагает автор видео.

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