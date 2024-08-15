Главком ВСУ Александр Сырский отметил, что Украина в освобожденной от российских окупантов Судже на Курщине создала военную комендатуру для контроля за правопорядком.
Главные тезисы
- Создание военной комендатуры на Курщине помогает контролировать правопорядок и обеспечивать потребности населения на свободных территориях.
- ВСУ активно продолжают наступление на Курщине, окружив райцентр Коренево и принимая меры по захвату железнодорожной станции в городе.
- Российский фронт остается напряженным, однако украинские военные продолжают расширять контроль над территорией, нанося удары по мосту в поселке Глушково.
- Анализ фактов и событий позволяет понять развитие ситуации в Курщине и проследить возможные следующие шаги украинских военных.
- Украинские военные прилагают много усилий для захвата стратегически важных пунктов, несмотря на наличие российских частей, готовящихся к контратаке.
Что известно о создании Украиной военной комендатуры в Курщине
По словам Сырского, ведомство возглавит генерал-майор Эдуард Москалев.
Главком ВСУ добавил, что на территории Курской области была завершена зачистка от российских окупантов города Суджа и трех других населенных пунктов.
Что известно о последних успехах наступления ВСУ на Курщине
По информации аналитика немецкого издания Bild Юлиана Репке, ВСУ с двух сторон оцепили райцентр Коренево, что к северу от города Суджа.
Как отмечает Репке, сейчас украинские военные вплотную подошли к Корнево, в котором размещается железнодорожная станция.
Кроме этого, по утверждениям российских пабликов, украинские военные наносят удары по мосту в поселке Глушково, который проходит через реку Сейм.
В распространенном в российских военных Telegram-каналах видео можно увидеть поврежденные отбойники и оставшиеся на покрытии глубокие ямы.
Мост является важным звеном логистики региона, поэтому власти решили эвакуировать весь Глушковский район.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-