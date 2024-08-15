Главком ВСУ Александр Сырский отметил, что Украина в освобожденной от российских окупантов Судже на Курщине создала военную комендатуру для контроля за правопорядком.

Что известно о создании Украиной военной комендатуры в Курщине

По словам Сырского, ведомство возглавит генерал-майор Эдуард Москалев.

Главком ВСУ добавил, что на территории Курской области была завершена зачистка от российских окупантов города Суджа и трех других населенных пунктов.

Для соблюдения правопорядка и обеспечения первоочередных потребностей населения на подконтрольных территориях была создана военная комендатура. Ее руководителем назначен генерал-майор Москалев, – объяснил Сырский. Поделиться

Что известно о последних успехах наступления ВСУ на Курщине

По информации аналитика немецкого издания Bild Юлиана Репке, ВСУ с двух сторон оцепили райцентр Коренево, что к северу от города Суджа.

Как отмечает Репке, сейчас украинские военные вплотную подошли к Корнево, в котором размещается железнодорожная станция.

Украинцы прилагают много сил, чтобы захватить этот населенный пункт. Мы видели множество наступательных действий за последние часы: как с севера на Корнево, так и с юга. Удастся ли им это – другой вопрос. Российский фронт все еще очень хрупок. ВСУ еще могут продвигаться по некоторым направлениям и брать маленькие села. Однако там все больше и больше российских частей, собранных со всей страны, чтобы их отвоевать, - подчеркивает аналитик. Поделиться

Кроме этого, по утверждениям российских пабликов, украинские военные наносят удары по мосту в поселке Глушково, который проходит через реку Сейм.

В распространенном в российских военных Telegram-каналах видео можно увидеть поврежденные отбойники и оставшиеся на покрытии глубокие ямы.

Мост является важным звеном логистики региона, поэтому власти решили эвакуировать весь Глушковский район.