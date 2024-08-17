По словам бывшего советника президента Владимира Зеленского по внешней политике Игоря Новикова, наступление ВСУ в Курщине должно продемонстрировать западным партнерам, еще не нужно бояться так называемых "красных линий".
Главные тезисы
- Наступление ВСУ на Курщине направлено на дестабилизацию российских элит и подрыв власти Путина.
- Асимметричные действия Украины могут дать шанс на победу в войне против России.
- Россия не монолит, и успешное наступление на Курщине может изменить подход российских элит к поддержке Путина
- Наступление ВСУ открывает Украине возможность избежать классической войны и перейти к эффективным асимметричным действиям.
- Украина стремится давить на Россию, показывая, что эскалация не страшна, и выигрышна стратегически.
Какие цели преследует наступление ВСУ в Курской области
Новиков подчеркнул, что наступление разоблачило кремлевскую ложь и дало возможность Украине избежать поражения и перейти к асимметричным действиям, избежав навязанной Россией "мясорубки" на передовой.
Новиков обратился к россиянам, отметив, что теперь развязанная Кремлем преступная война против Украины вернулась на их территорию.
По его словам, успешное наступление ВСУ на Курщине вызвало подъем боевого духа.
Как наступление ВСУ изменило ситуацию в развязанной Россией войне против Украины
По его убеждению, Россию нельзя победить путём классической войны.
Пока он убежден, что асимметричные действия дают Украине шанс на победу.
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