Украина стремится подорвать власть Путина путем наступления на Курщине
Категория
Украина
Дата публикации

Украина стремится подорвать власть Путина путем наступления на Курщине

Владимир Путин
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Источник:  Sky News

По словам бывшего советника президента Владимира Зеленского по внешней политике Игоря Новикова, наступление ВСУ в Курщине должно продемонстрировать западным партнерам, еще не нужно бояться так называемых "красных линий".

Главные тезисы

  • Наступление ВСУ на Курщине направлено на дестабилизацию российских элит и подрыв власти Путина.
  • Асимметричные действия Украины могут дать шанс на победу в войне против России.
  • Россия не монолит, и успешное наступление на Курщине может изменить подход российских элит к поддержке Путина 
  • Наступление ВСУ открывает Украине возможность избежать классической войны и перейти к эффективным асимметричным действиям.
  • Украина стремится давить на Россию, показывая, что эскалация не страшна, и выигрышна стратегически.

Какие цели преследует наступление ВСУ в Курской области

Новиков подчеркнул, что наступление разоблачило кремлевскую ложь и дало возможность Украине избежать поражения и перейти к асимметричным действиям, избежав навязанной Россией "мясорубки" на передовой.

Главная цель этого – дестабилизировать российские элиты. Россия не монолит. Очевидно, что на вершине есть Путин, но много разных силовых игроков, и мы надеемся, что это пробудит некоторых из них к осознанию того, что Путин зашел слишком далеко, - подчеркивает эксрадник Зеленского.

Новиков обратился к россиянам, отметив, что теперь развязанная Кремлем преступная война против Украины вернулась на их территорию.

Украина хочет взорвать власти Путина в России на фоне наступления ВСУ в Курщине
Наступление ВСУ в Курщине

Это тревожный колокольчик для них, чтобы они подумали и серьезно подумали о том, что они отстаивают и что отстаивает их правительство, - подчеркивает эксрадник Зеленского.

По его словам, успешное наступление ВСУ на Курщине вызвало подъем боевого духа.

Люди очень устали от этой войны, похожей на мясорубку, в которой не было яркого света в конце тоннеля. Теперь Россия отступила, и люди этому рады, – объясняет Новиков.

Как наступление ВСУ изменило ситуацию в развязанной Россией войне против Украины

По его убеждению, Россию нельзя победить путём классической войны.

Россия гораздо больше, имеет гораздо больше ресурсов, и без полной поддержки со стороны Запада, например, всесторонней поддержки, Украина в конечном счете проиграла бы, - объясняет эксрадник Зеленского.

Пока он убежден, что асимметричные действия дают Украине шанс на победу.

Это наступление должно было оказывать давление на Путина. Он должен показать Западу, что эскалация против России - это действительно выигрышная стратегия, и ее не стоит бояться. Что Россия большую часть времени блефует, – отмечает Новиков.

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