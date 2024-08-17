По словам бывшего советника президента Владимира Зеленского по внешней политике Игоря Новикова, наступление ВСУ в Курщине должно продемонстрировать западным партнерам, еще не нужно бояться так называемых "красных линий".

Какие цели преследует наступление ВСУ в Курской области

Новиков подчеркнул, что наступление разоблачило кремлевскую ложь и дало возможность Украине избежать поражения и перейти к асимметричным действиям, избежав навязанной Россией "мясорубки" на передовой.

Главная цель этого – дестабилизировать российские элиты. Россия не монолит. Очевидно, что на вершине есть Путин, но много разных силовых игроков, и мы надеемся, что это пробудит некоторых из них к осознанию того, что Путин зашел слишком далеко, - подчеркивает эксрадник Зеленского. Поделиться

Новиков обратился к россиянам, отметив, что теперь развязанная Кремлем преступная война против Украины вернулась на их территорию.

Наступление ВСУ в Курщине

Это тревожный колокольчик для них, чтобы они подумали и серьезно подумали о том, что они отстаивают и что отстаивает их правительство, - подчеркивает эксрадник Зеленского. Поделиться

По его словам, успешное наступление ВСУ на Курщине вызвало подъем боевого духа.

Люди очень устали от этой войны, похожей на мясорубку, в которой не было яркого света в конце тоннеля. Теперь Россия отступила, и люди этому рады, – объясняет Новиков. Поделиться

Как наступление ВСУ изменило ситуацию в развязанной Россией войне против Украины

По его убеждению, Россию нельзя победить путём классической войны.

Россия гораздо больше, имеет гораздо больше ресурсов, и без полной поддержки со стороны Запада, например, всесторонней поддержки, Украина в конечном счете проиграла бы, - объясняет эксрадник Зеленского. Поделиться

Пока он убежден, что асимметричные действия дают Украине шанс на победу.