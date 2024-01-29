Украина успешно применяет новейшую тактику в войне против РФ — Bild

По информации военного аналитика немецкого издания Bild Юлиана Репке, Украина уже больше года использует в развязанной Россией преступной войне беспилотные аппараты для поражения целей, разведки и продвижения вперед из-за вражеских минных полей.

Что известно о новейшей тактике ВСУ, сломившей планы оккупантов армии РФ

Как отмечает аналитик издания, эффективность использования БпЛА в качестве ударной силы уже превзошла прежнее могущество минометов и артиллерийского оружия.

Кроме того, украинские военные также эффективно используют морские беспилотники и сухопутных роботов для выполнения различных боевых задач.

В частности, беспилотные противоминные тралы на дистанционном управлении создают дыры во вражеских минных полях, другая роботизированная техника подтягивает шланг, вызывающий детонацию мин.

Что известно о новейшей тактике привлечения робототехники к выполнению боевых задач

Одновременно ВСУ используют наземные дроны для минирования собственных рубежей. Небольшой робот на гусеничном ходу заключает советские мины ТМ-62.

Недавно ВСУ опробовали под Бахмутом небольшой боевой наземный дрон "Броненосец".

Это американский пулемет М2, установленный на колесной платформе с дистанционным управлением.

Также используются и наземные дроны-камикадзе.

Недавно один из них проник на 4 км вглубь позиций ВС РФ вблизи Авдеевки и взорвался под железнодорожным мостом.