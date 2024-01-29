Украина успешно применяет новейшую тактику в войне против РФ — Bild
Категория
Украина
Дата публикации

Украина успешно применяет новейшую тактику в войне против РФ — Bild

Военные ВСУ
Read in English
Читати українською
Источник:  Bild

По информации военного аналитика немецкого издания Bild Юлиана Репке, Украина уже больше года использует в развязанной Россией преступной войне беспилотные аппараты для поражения целей, разведки и продвижения вперед из-за вражеских минных полей.

Что известно о новейшей тактике ВСУ, сломившей планы оккупантов армии РФ

Как отмечает аналитик издания, эффективность использования БпЛА в качестве ударной силы уже превзошла прежнее могущество минометов и артиллерийского оружия.

Кроме того, украинские военные также эффективно используют морские беспилотники и сухопутных роботов для выполнения различных боевых задач.

В частности, беспилотные противоминные тралы на дистанционном управлении создают дыры во вражеских минных полях, другая роботизированная техника подтягивает шланг, вызывающий детонацию мин.

Что известно о новейшей тактике привлечения робототехники к выполнению боевых задач

Одновременно ВСУ используют наземные дроны для минирования собственных рубежей. Небольшой робот на гусеничном ходу заключает советские мины ТМ-62.

Недавно ВСУ опробовали под Бахмутом небольшой боевой наземный дрон "Броненосец".

Это американский пулемет М2, установленный на колесной платформе с дистанционным управлением.

Также используются и наземные дроны-камикадзе.

Недавно один из них проник на 4 км вглубь позиций ВС РФ вблизи Авдеевки и взорвался под железнодорожным мостом.

Использование наземных беспилотников-камикадзе – явление совершенно новое. Так они могут проникнуть в глубь вражеской территории, взорваться и ликвидировать позицию. Защита солдат – не менее важная миссия роботов. Все более широкое использование летающих и наземных беспилотников в Украине показывает, как может выглядеть поле бой в будущем, отмечает аналитик.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Армия РФ изменила тактику атак дронами по Украине — спикер Воздушных сил
ПВО ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Западные аналитики оценили эффективность необычной тактики ВСУ на фронте
Бронетехника ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Почему РФ резко изменила тактику атак на Украину — объяснение Гуменюк
Наталья Гуменюк

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.