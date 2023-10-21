Украина вернула из оккупации и РФ еще четырех детей
Категория
Украина
Дата публикации

Украина вернула из оккупации и РФ еще четырех детей

Дети
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Источник:  Андрей Ермак

Домой вернули 17-летнюю девушку и троих мальчиков 6, 3 и 9 лет.

Истории спасенных детей

Один из мальчиков жил в Херсонской области, его принудительно вывезли в оккупированный Крым. Его мать была военной и с началом войны ушла защищать Украину.

Впоследствии она попала в плен. Ребенок оставался и дедушкой и бабушкой, пока его не вывезли. Мать мальчика обменяли и теперь она снова встретила сына.

Еще один мальчик оказался в Брянской области в детском доме. Его отыскала бабушка.

Истории двух других детей Ермак не поведал.

Омбудсман Дмитрий Лубинец особо напомнил, что в случае исчезновения ребенка на оккупированных территориях следует обращаться в Офис омбудсмена.

Горячая линия 0 800 50 17 20 - в пределах Украины, 044 299 74 08 - для звонков из-за границы, электронный адрес - [email protected].

Что известно о похищении украинских детей

Ко Дню защиты детей в 2023 году команда Online.UA представила документальный проект «Истерзанное детство», рассказывающий о принудительно депортированных и похищенных в Россию украинских детях.

Украина идентифицировала 20 тыс. детей, похищенных в Россию или вывезенных на контролируемую Россией территорию без согласия семьи или опекунов.

Около 400 детей вернули в Украину с начала вторжения РФ в феврале 2022 года, однако агентство ООН по правам человека выразило обеспокоенность, что не существует системы, которая облегчила бы возвращение.

В то же время Россия заявляет, что "эвакуировала" 744 тысяч украинских детей. Поскольку дипломатия со страной-агрессорой не работает, Россия продолжает незаконно вывозить детей с временно оккупированных территорий Украины.

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