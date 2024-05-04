По информации журналистов The New York Times, подавляющая часть западной военной помощи поступит в Украину только через несколько месяцев.

Что известно о сроках поступления западной военной помощи в Украину

Журналисты издания отмечают, что Украина уже получила от США в рамках нового пакета помощи противотанковые средства и боеприпасы артиллерийские калибра 155 мм. Однако ключевые поставки тяжелой техники, систем ПВО и артиллерии от США, Великобритании и Германии ожидаются всего за несколько месяцев.

Со ссылкой на собственные источники журналисты издания отмечают, что украинские военные уже получили ракеты к системам ЗРК Patriot, поступившим из Испании в Польшу.

В общем, предоставленный пакет западной поддержки Украине оценивается в 1 млрд евро.

Однако, как говорится в материале издания, большинство тяжелых вооружений поступают в Украину по сложным логистическим схемам и нуждаются в усиленной охране во время транспортировки.

Это касается боевых машин, катеров, пушек и других систем, перевозимых по морю и железной дороге.

По словам американских чиновников, даже некоторые виды боеприпасов, финансирование которых было утверждено в рамках новой помощи, могут прибыть не раньше конца лета. Такая задержка связана с большим количеством заказов и необходимостью производства и доставки.

Есть ли угроза наступления армии РФ в Украине в течение мая и июня

По словам бывшего заместителя руководителя Генштаба ВСУ генерал-лейтенанта Игоря Романенко, именно в мае-июне станет окончательно понятно, способна ли Украина при всех сложностях построить мощную оборону для сдерживания наступления армии РФ.

Именно май-июнь — это будет время, когда решится и решается вопрос о том, будет ли Украина способна, несмотря на все сложности в вооружении и технике поставок, и в вопросах мобилизации, то есть укомплектования частей на передовой, быстро сформировать систему обороны, которая позволит остановить продвижение врага, пока тактического уровня, — подчеркивает военный. Поделиться

По его словам, украинские военные должны стабилизировать линию фронта и остановить продвижение российских окупантов.