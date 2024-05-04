По информации журналистов The New York Times, подавляющая часть западной военной помощи поступит в Украину только через несколько месяцев.
Что известно о сроках поступления западной военной помощи в Украину
Журналисты издания отмечают, что Украина уже получила от США в рамках нового пакета помощи противотанковые средства и боеприпасы артиллерийские калибра 155 мм.
Однако ключевые поставки тяжелой техники, систем ПВО и артиллерии от США, Великобритании и Германии ожидаются всего за несколько месяцев.
Со ссылкой на собственные источники журналисты издания отмечают, что украинские военные уже получили ракеты к системам ЗРК Patriot, поступившим из Испании в Польшу.
В общем, предоставленный пакет западной поддержки Украине оценивается в 1 млрд евро.
Однако, как говорится в материале издания, большинство тяжелых вооружений поступают в Украину по сложным логистическим схемам и нуждаются в усиленной охране во время транспортировки.
Это касается боевых машин, катеров, пушек и других систем, перевозимых по морю и железной дороге.
По словам американских чиновников, даже некоторые виды боеприпасов, финансирование которых было утверждено в рамках новой помощи, могут прибыть не раньше конца лета. Такая задержка связана с большим количеством заказов и необходимостью производства и доставки.
Есть ли угроза наступления армии РФ в Украине в течение мая и июня
По словам бывшего заместителя руководителя Генштаба ВСУ генерал-лейтенанта Игоря Романенко, именно в мае-июне станет окончательно понятно, способна ли Украина при всех сложностях построить мощную оборону для сдерживания наступления армии РФ.
По его словам, украинские военные должны стабилизировать линию фронта и остановить продвижение российских окупантов.
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